بايدن يعتمد تمويلًا عسكريًا لأوكرانيا بـ 400 مليون دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 يوليو 2022 05:22 صباحاً - أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، دفعة جديدة من التمويل العسكري لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، حسبما ذكر البيت الأبيض.

جاء في مرسوم "بايدن": "أمنح لوزير الخارجية الصلاحيات... لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري كمساعدة لأوكرانيا".

وفي وفت سابق، أعلن البنتاجون عن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا ستضمن 4 راجمات صواريخ HIMARS وألف قذيفة من عيار 155 ملم وعربات تكتيكية وقطع الغيار وغير ذلك من الأجهزة والمعدات.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

بدأت أوكرانيا حشد نحو أربعين ألف من جنودها الاحتياط، وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت أنها كانت هدفًا لهجوم إلكتروني جديد "ضخم" يستهدف المواقع الرسمية.