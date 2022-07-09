نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن Germany موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ألمانيا || مواقيت صلاة العيد في مدينة برلين وفيتين وباقي المدن الألمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ألمانيا تزامنا مع موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، فنجد أن هناك تساؤلات متعددة يتم طرحها بشأن موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام 2022 في مختلف الدول حول العالم من جانب المسلمين، وذلك للتعرف على موعد أداء الصلاة بناء على ما حددته الجهات الرسمية المسؤولة في مختلف الدول، حيث تعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك واحدة من أهم الشعائر الإسلامية التي يتم الحفاظ عليها في هذه المناسبة من كل عام، حيث شهدت الأيام الأخيرة تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء الدول حول العالم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ألمانيا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ألمانيا

تعتبر ألمانيا واحدة من أهم الدول الأوروبية والتي تمتلك أعداد كبيرة من المسلمين من مختلف الجنسيات سواء من المواطنين في ألمانيا أو من المقيمين، والتي تضم أعداد كبيرة من العرب بشكل عام، وتعد من الدول التي تتجلى بها مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك من جانب المسلمين المتواجدين، وبشكل خاص أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي تعد أهم شعائر عيد الأضحى والتي يتم أداؤها بناء على بعض الضوابط التي تحددها الدولة في الأماكن المخصصة لذلك.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في ألمانيا وجميع المدن

وبناء على تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في ألمانيا أهم الدول الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، فبناء على ذلك قد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن في الدولة، حيث يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك في ألمانيا هذا العام 2022 يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والذي يوافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وذلك بعدما تم إثبات بداية أول أيام شهر ذي الحجة يوم ثلاثين من شهر يونيو، وبناء على ذلك فنجد أن موعد صلاة عيد الأضحى في برلين عام 2022 هو الساعة 5.24 صباحا، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 وصلاة عيد الأضحى في فورزهايم الساعة 5.24 صباحًا، حيث تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى في المختلفة بناء على فروق التوقيت القائمة بين المدن كالتالي:-