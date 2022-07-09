ملك ماليزيا يعزى أسرة شينزو آبى: خسارة كبيرة لليابان وشعبها

جدة - نرمين السيد - وعبر السلطان عبد الله، فى منشور على صفحة القصر الوطنى الماليزى على موقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك)، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عن حزنه لوفاة رئيس الوزراء السابق، متمنيا أن تتحلى أسرة الراحل بالصبر والصمود.

وذكر بيان القصر الوطنى الماليزى أن ملك البلاد وصف وفاة الراحل بأنها خسارة كبيرة لليابان وشعبها.

كما قدم رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم، خالص تعازيه وتعاطفه مع حكومة اليابان وشعبها فى وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبى.

وقال يعقوب، فى تصريح صحفى، اليوم: "أشعر بالحزن الشديد عندما أسمع النبأ المحزن بشأن الحادث الذى يتعلق برئيس الوزراء السابق شينزو آبى، الذى التقيته، فى وقت سابق، من هذا العام بصفته المبعوث الخاص للدولة، سائلا الله أن يلهم أسرة الفقيد وكل الشعب اليابانى الصبر والسلوان.

وأضاف أن آبى لعب دورا مهما فى العلاقة الوثيقة بين ماليزيا واليابان، وكان داعما رئيسيا لسياسة النظر إلى الشرق.

من جانبه.. أعرب وزير الخارجية الماليزى سيف الدين عبدالله، عن صدمته جراء اغتيال رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، اليوم.

وقال الوزير الماليزى- عبر تغريدته على موقع (تويتر): "أشعر بالحزن والصدمة من إطلاق النار المأساوى على رئيس الوزراء اليابانى السابق آبى".

كان آبى قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى "نارا" غربى اليابان، وتمكنت الشرطة من اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الشروع فى القتل بعد إطلاق النار، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.