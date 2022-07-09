متى صلاة عيد الأضحى في البحرين 2022 وهل جسر الملك فهد يعمل فى عطلات عيد الاضحى

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عمر شويل - جدة يحتفل اليوم كافة المسلمون في مختلف بقاع الأرض بحلول عيد الأضحى المبارك 1443 وذلك بعد أن أتم حجاج بيت الله الحرام وقفتهم المباركة على جبل عرفه وذلك بالأمس الموافق الثامن من يوليو 2022 ولهذا تحتفل الأمة الإسلامية بالكامل بحلول عيد الأضحى المبارك حيث تمنح مختلف الدول العربية موظفيها عطلات رسمية في القطاع العام والخاص من أجل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك .

متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في البحرين

قامت حكومة دولة البحرين اليوم بالانتهاء من مختلف الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك حيث أعطت العاملين في الدولة عطلات مدفوع الأجر طوال أيام عيد الأضحى المبارك كما قامت بتجهيز وتنظيف الساحات والمساجد وذلك من أجل استقبال المصلين في الصباح الباكر كما قامت بتوفير لحلو الأضحية في الأسواق بسعر مناسب وكميات مناسبة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية الخاصة بها كما قامت بفتح الأماكن العامة والحدائق ودور العرض السنمائي من أجل استقبال المعيدين وقضاء أجمل الأوقات في العيد .

متى صلاة عيد الأضحى في البحرين

هناك اختلف كبير في توقيت صلاة العيد في مختلف مدن دولة البحرين وذلك حسب الموقع الجغرافي الخاصة بكل مدينة وتوقيت الشروق والغروب ولهذا أعلنت وزارة الأوقاف البحرينية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في كل مدن البحرين وذلك على النحو الموضح بالأسفل .

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة المنامة في تمام الخامسة وسبعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت البحرين

تقام صلاة العيد في مدينة عيسى وسترا وجدف مدينة والمحرق في نفس توقيت مدينة المنامة

بالنسبة إلى مدينة الرفاعة وحمد ودار كليب وغيرها من المدن الواقع في نفس النطاق الجغرافي تحين صلاة العيد فيها في تمام 5:18 صباحًا.

مواعيد جسر الملك فهد في عيد الأضحى للقادمين إلى البحرين.

بعد أن سجلت أكثر من مليوني مسافر في خلال شهر يونيو 2022 صرحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أن الجسر يعمل بكامل طاقته من أجل استقبال الأشخاص من والى البحرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك حيث يعتبر من المواسم المهمة للراغبين في السفر بين المملكة العربية السعودية والبحرين وذلك وفقا للمتطلبات الواردة لشروط السفر بين البلدين .