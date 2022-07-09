نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن Emirates موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات || مواقيت صلاة عيد الأضحى في دبي والعين وعجمان والمدن والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022 مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 فنجد أن هناك ترقب كبير للتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في الإمارات وفي مختلف الدول العربية والإسلامية بشكل عام، حيث تعد الإمارات واحدة من أهم الدول العربي التي تتمسك بشكل كبير بإقامة صلاة عيد الأضحى في كل عام من خلال المساجد والساحات المخصص لذلك في جميع المدن في الدولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات هذا العام.

موعد عيد الأضحى 2022 في الإمارات

وبناء على ما تم خلال الأيام الأخيرة من استطلاع البحوث والدراسات الفلكية في الإمارات وفي العديد من الدول العربية المختلفة والإسلامية، فنجد أن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام سوف يكون في يوم التاسع من شهر يوليو 2022 الموافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، وذلك ليكون اليوم الذي يلي يوم وقفة عرفة الذي يأتي في يوم الثامن من شهر يوليو هذا العام 2022، حيث نجد أن عيد الأضحى من المناسبات الرسمية التي يتم منحها من جانب الحكومة الإماراتية وفي مختلف الدول الإسلامية كإجازة رسمية لجميع الموظفين من العاملين في مختلف القطاعات المختلفة سواء القطاعات الخاصة أو العامة في الدولة، والتي تبدأ رسميا منذ يوم وقفة عرفة والتي تستمر حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام والتي تكون في يوم الثاني عشر من يوم يوليو 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات 2022

وبناء على تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 في الإمارات وفي مختلف الدول، فنجد أن الجهات المسؤولة داخل الإمارات فقد نوهت عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الإمارات في مختلف المدن المختلفة، فنجد أن موعد الصلاة يختلف من مدينة لمدينة أخرى بناء على فروق التوقيت القائمة بين هذه المدن وبين الدول المختلفة كذلك، وقد نوهت الإمارات على إقامة الصلاة هذا العام في عيد الأضحى المبارك من خلال الساحات والمساجد مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها في أداء الصلاة، نتابع مواقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات كالتالي:

مدينة وقت الصلاة دبي العاصمة 06:00 إمارة رأس الخيمة 05:57 العين 06:00 عجمان 05:58 دبا الفجيرة 05:56 جبل علي 06:02

ونجد أن صلاة عيد الاضحى المبارك في الإمارات وفي جميع الدول حول العالم تكون بعد شروق الشمس في اول ايام عيد الاضحى بمدة تصل الى ربع ساعة تقريبا، والتي يمكن ان يتم اداؤها حتى صلاة الظهر، ونجد أن هناك اختلاف في موعد صلاة عيد الاضحى في الإمارات من حيث اختلاف فروق التوقيت بين المدن المختلفة، ومن المقرر أن يبدأ توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في الإمارات وأغلب المدن ، في تمام الساعة 5:50 صباحًا، بتوقيت دبي.