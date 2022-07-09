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عمر شويل - جدة هنا موعد صلاة العيد الاضحى فى العراق 2022 لمعرفة موعد صلاة العيد فى كافة المدن بعد اعلان السلطات العراقية ، نتابع معكم الان موعد صلاة عيد الاضحى المبارك فى العراق فى كل المدن حيث يعتبر هذا الامر من ابرز المواضيع التى يتم البحث عنها فى الوقت الحالى وننقل لكم فى هذا المقال كل الاخبار حول موعد صلاة العيد الاضحى المبارك فى العراق 2022 فى كافة المدن فى العراق وذلك طبقا لاعلان السلطات العراقية .

موعد صلاة عيد الاضحى فى العراق

ننشر لكم عبر موقعكم ثقفنى نيوز موعد صلاة عيد الاضحى المبارك فى العراق فى كافة المدن فى العراق حيث يستعد كل المواطنين فى العراق فى كافة للمدن بعد ساعات قليلة لاداء صلاة العيد فى جميع الساحات والمساجد من اجل ان يعبروا عن احتفالتهم بعيد الاضحى المبارك واليكم الان مواعيد صلاة العيد الاضحى المبارك فى كل المدن فى العراق :-

تقام موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة بغداد فى تمام الساعة 5:27 صباحا.

تقام موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة البصرة فى تمام الساعة 5:20 صباحا.

تقام موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة دهوك فى تمام الساعة 5:24 صباحا.

تقام موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة تكريت فى تمام الساعة 5:27 صباحا.

تقام موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة السلمانية فى تمام الساعة 5:18 صباحا.

تقام موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة سامراء فى تمام الساعة 5.27 صباحا

تقام موعد صلاة العيد فى مدينة الشطرة فى الساعة فى تمام الساعة 5.24 صباحا

تقام موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة رمادى فى تمام الساعة 5.31 صباحا

تقام موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة زاخو فى تمام الساعة 5.25 صباحا

تقام موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة السماوة فى تمام الساعة 5.25 صباحا

سنن صلاة العيد

علمنا النبى عليه الصلاة والسلام العديد من السنن والتى كان يقوم بها قبل الذهاب الى صلاة العيد وهى انه كان يقوم باصطحاب اهله جميعا معه الى الصلاة وكان يحب ان يقوم باداء صلاة العيد دائما فى الساحات ولا المساجد الا فى حالة الامطاار .