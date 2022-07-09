موعد صلاة العيد في مكة كم توقيت العيد في مكـة

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عمر شويل - جدة موعد صلاة العيد في مكة أحد الأمور التي يزداد بحث الكثيرين عنها في هذه الفترة، خاصةً بعدما أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 من يونيو وأن الخميس الموافق 30 من يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة، كما أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا في المملكة عن موعد عيد الأضحى المبارك، وسوف نشير في السطور القادمة إلى الأمر بالتفصيل.

موعد صلاة العيد في مكة

فور معرفة موعد عيد الأضحى المبارك بدأ البحث عن موعد صلاة العيد في مكة المكرمة وبعض مدن المملكة، وقد تبين أن صلاة عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق التاسع من يوليو والعاشر من ذي الحجة سوف يكون في تمام الساعة 06:04 صباحاً، بحيث تكون الصلاة في مكة بعد العاصمة الرياض بنحو 33 دقيقة.

موعد صلاة العيد في المملكة العربية السعودية

بدأت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية في الإعلان عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من مدن المملكة، والتي تسير وفق ما يلي:

بدء أول صلاة عيد في المملكة العربية السعودية سوف يكون في الساعة 05:14 صباح يوم السبت المقبل، أما آخر صلاة عيد

سوف يكون في الساعة 06:06 صباحاً، وتختلف مواقيت الصلاة بين الوقتين السابقين حسب كل منطقة ومدينة من مدن المملكة.

تشهد صلاة عيد الأضحى هذا العام اختلافاً كبيراً حيث ترفع أجهزة المملكة درجات الاحتياط والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد، واتخذت الجهات المعنية في المملكة هذا القرار منذ عدة أسابيع.

موعد عيد الأضحى في المملكة

فور إعلان دائرة الأهلة عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبداية الشهر يوم الخميس الموافق 30 من يونيو، تم الإعلان عن موعد عيد الاضحى في السعودية هذا العام 2022/1443 والذي يكون يوم السبت القادم الموافق التاسع من يوليو والعاشر من شهر ذي الحجة 1443هـ.

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة يوم الاثنين الموافق الخامس من يوليو والرابع من شهر ذي الحجة للقطاع العام، على أن تستمر الإجازة تسعة أيام للقطاع الحكومي بينما تكون أربعة أيام فقط للقطاع الخاص، أما البنوك فمن المقرر أن تكون إجازتها لمدة أربعة أيام فقط عدا الفروع المنتشرة في مكة والمدينة حرصاً على خدمة حجاج بيت الله الحرام.