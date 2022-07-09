نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض لقد تم الإعلان عن مواقيت صلاة عيد الأضحى بالسعودية في جميع مناطق ومحافظات المملكة لعام 2022 1443 هجري ومن المعلوم والمقرر أن صلاة عيد الاضحى ستقام جميع المصليات الخاصة بالاعياد وفي كافة جوامع المملكة و سنوضح لكم فيما يلي موعد صلاة عيد الاضحى في المملكة السعودية بالساعه في كافة المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض

تم الإعلان مسبقًا عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية لعام 1443 هجريًا على أن يتم الشروع بها بعد شروق الشمس بحوالي ما يقارب 15 دقيقة وسوف تقام صلاة العيد الأضحى في وسط ما هيئته المملكة من الأمان التام وتوفير البيئة الاحترازية لفيروس كورونا إلى جانب القيام بتنظيف الأماكن التي يصلي فيها المسلمون حتى يقومون بأداء الصلاة براحة واطمئنان.

وقت صلاة العيد بالساعة في السعودية

ستكون صلاة عيد الاضحى بالمملكة السعودية من الساعه 5:30 صباحا وحتى الساعه 6:6 صباحًا في كافة أرجاء ومحافظات المملكة على أن يوضع السطور القادمة مواقيت صلاة العيد في كل منطقة وهي:

وقت صلاة عيد الأضحى بجدة ستكون في تمام الساعه 6:6 صباحًا، وموعد الصلاة في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:4 صباحًا، وستكون موعد الصلاة في الرياض عاصمة السعودية الساعة 5:31 صباحًا، وسيكون موعد الصلاة في المدينة المنورة في تمام الساعه 6:5 صباحًا، سيكون موعد صلاة العيد في الطائف في تمام الساعه 6:2 صباحًا، وستكون الصلاة في نجران في تمام الساعة 5:54 صباحًا، وستكون الصلاة في محافظة تبوك تمام الساعه 6:4 صباحًا.

ميعاد بداية إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية

سيكون أيام الإجازة لكل من يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية لمدة 9 أيام وسيكون مدة الإجازة بالقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي لمدة أربعة أيام، وستكون مدة الإجازة لكل العاملين في مجال البنوك لمدة لا تقل عن 4 أيام تبدأ الإجازات من يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو عام 2022، كما أعلنت أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا ولكن ستكون أقل من العام الماضي، وهكذا قد عرضنا اليكم التفاصيل الكاملة حول صلاة عيد الأضحى.