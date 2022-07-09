نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال أسرع تمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بفترة سداد ميسرة 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل شخصي بدون كفيل متوفر حاليًا لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة ويعتبر ذلك التمويل من الأمور الهامة التي التي يبحث عنها الكثير من السعوديين والمقيمين حيث يرغب العديد من العملاء الحصول على تمويل شخصي نقدي بدون شرط توفير ضامن سعودي أو كفيل حاصل على الجنسية السعودية وتم توفير ذلك في تمويل شركة اليسر التي تمنح مميزات عديدة لعملائها عند طلب التمويل الشخصي حيث توفر لهم التمويل بفترة سداد ميسرة 3 سنوات بالتقسيط الشهري لهم بلا تحويل الراتب لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

شروط قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية

يطلب عدد من المواطنين السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل مميز لا يطلب توفير كفيل ولا يطلب توفير تحويل الراتب الشهري بالتقسيط لمدة زمنية طويلة فكل تلك المزايا متوفرة في قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية بعد توفير جميع الشروط التي يحتاجها تلك القرض ومنها:

يحتاج التمويل أن يكون العميل المتقدم يمتلك دخل مناسب لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة السعودية.

يطلب قرض شركة اليسر للتمويل في السعودية الآن أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 سنه.

الحد الأقصى للعمر عند التقديم الإلكتروني يبدأ من 60 سنه ماعدا العسكري التقديم متاح له حتى عمر التقاعد بالقطاع العسكري في السعودية.

التمويل الشخصي بدون كفيل للمواطن السعودي بشرط الحصول على مبلغ تمويل 20 ألف ريال.

كذبك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم للمقيمين بشرط الحصول على مبلغ تمويل لا يزيد عن 10,000 ريال.

فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاث أشهر للعاملين في القطاع العام أو الخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

التمويل الأصغر من شركة اليسر للإجارة والتمويل

هناك العديد من المزايا التمويلية المتاحة بالشركة والتى تجعل العملاء يرغبون في طلب تمويل شركة اليسر ومنها:

التمويل متاح للجميع بدون الحاجة إلى دفع أجور وكالة عبر شركة اليسر.

شركة اليسر توفر التمويل الشخصي بدون كفيل غارم سعودي الجنسية سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة.

تمويل بدون رسوم على المبلغ التمويلي المتاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

التمويل الشخصي كذلك بفترة سداد ميسرة طويلة حتى 3 سنوات.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل من شركة اليسر

يحتاج العملاء الراغبين في طلب القرض الشخصي السريع من شركة اليسر للتمويل والاجارة بالسعودية إلى تقديم عدد بسيط من المستندات المطلوبة وهي