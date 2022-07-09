السعودية.. تفعيل لغة الإشارة للتواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى الحج

جدة - نرمين السيد - فعّلت وزارة الصحة السعودية، خدمة وسائل التواصل مع الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية (لغة الإشارة) فى المستشفيات والمراكز الصحية داخل المشاعر المقدسة التى تُعدُّ إحدى هذه الخدمات.





ويأتى ذلك ضمن خطواتها القائمة لتطوير وتجويد خدماتها الصحية والعلاجية، والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، حيث نظّمت للطواقم الطبية والممارس الصحى عدة دورات تدريبية حول (لغة الإشارة) وتدريبهم على أساسيات لغة الإشارة للتعامل المباشر مع المراجعين من ذوى الإعاقة السمعية.

وجاءت تلك الدورات ضمن الشراكة المجتمعية المعتمدة من الوزارة لهذا العام، التى يستطيع من خلالها الموظف أو الممارس الصحى بالمستشفيات أو المراكز الصحية التعامل والتواصل مع فئة غالية فى المجتمع (الصم والبكم)، بالإضافة إلى التدريب على استخدام تطبيق موائمة للاتصال المرئى مع مترجمين معتمدين لتوفير ترجمه فورية، وتوفير مترجمين فى منطقة الاستقبال فى مستشفيات المشاعر.

يذكر أن لغة الإشارة تُعدُّ اللغة الأم لذوى الإعاقة السمعية؛ حيث إنها وسيلة غير صوتية يستخدمها ذوو الإعاقة السمعية للتخاطب والتواصل مع المجتمع من خلال حركات اليدين والأصابع والإيماءات وحركات الجسم للتعبير عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات النفسية والاجتماعية والصحية.