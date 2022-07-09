نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إزالة الاحياء العشوائية والقديمة فى الجوف وجازان والباحة ونزع ملكية العقارات وصرف تعويض للمتضررين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل إزالة الاحياء العشوائية والقديمة فى الجوف وجازان ونزع ملكية العقارات وصرف تعويض للمتضررين فى اطار خطة السعودية لتطوير كافة الاحياء العشوائية القديمة وإزالة المساكن بالمناطق التي تفتقد التنظيم والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية حيث تعد خطة تطوير الاحياء العشوائية احد ركائز التنمية فى رؤية المملكة 2030 والتي تعهدت بتوفير المناطق السكنية الملائمة لحياة المواطن السعودي. تطوير الاحياء العشوائية فى السعودية وعلى غرار الاحياء التي تم ازالتها فى جدة والمناطق العشوائية فى الرياض ومكة وأيضا تطوير احياء الدمام العشوائية جاء دور التطوير على احياء الجوف وجازان لتشملها عجلة تطوير الاحياء العشوائية وسيتم صرف تعويض إزالة المناطق العشوائية للمواطنين أصحاب العقارات المتضررة إزاء التطوير وسنشرح آلية الحصول على تعويضات الهدد فى الاحياء العشوائية. أسباب إزالة وهدم الاحياء العشوائية فى جازان والجوف يذكر ان صحيفة عكاظ حصلت على نسخة من قرار تطوير منطقتي الجوف وجازان من قبل لجنة تطوير المناطق العشوائية بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو 2022 ونشرت التقرير فى موقعها الرسمي فيما يخص إزالة وتطوير الاحياء العشوائية فى الجوف وجازان. أولا تطوير وتأهيل الاحياء العمرانية القائمة.

الارتقاء بالأحياء عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئياً.

انشاء بنية تحتيه للمناطق العشوائية الصادر لها إزالة.

نزع ملكية العقارات الآيلة للسقوط والتي لا يمتلك أصحابها صكوك ملكية.

تنظيم وتنسيق الجهود بين الأجهزة التي ستقوم بتطوير وتنمية المناطق العشوائية.

منح المكاتب الاستراتيجية لتطوير الجوف وجازان الصلاحية لنزع ملكية العقارات بالتنسيق مع امانات المنطقتين. كيفية معرفة الاحياء التي عليها إزالة فى الجوف وجازان لابد من تسجيل الدخول الي رابط بوابة الخدمات لتطوير المناطق العشوائية.

ثم القيام بخطوات تسجيل الدخول من خلال حسابك المواطن في بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ايضا يجب الدخول علي خيار استعلام عن الاحياء العشوائية الصادر لها إزالة.

وبعد ذلك يظهر تبويب جديد يحتوي على خريطة للمناطق العشوائية التي سوف يتم ازالتها.

ثم يشترط على المواطن ان يحدد الموقع الجغرافي الذي يرغب فى الاستعلام عنه بالضغط بشكل متتالي علي النقطة الخاصة بموقعك.

وأخيرا سيقوم الموقع بتحديد اذا ما كان الموقع المحدد مخطط له عمليات تطوير او إزالة من قبل إدارة تطوير المناطق العشوائية.

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