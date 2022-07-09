الخطوات المتبعة للتسجيل في العوائد السنوية والموعد المحدد للصرف 1443

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عمر شويل - جدة تسعي الحكومة السعودية ،في تلبية جميع متطلبات المواطنين السعوديين ،من أجل الإرتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين ،وضمان حياة أفضل لهم ،لذلك فإن العديد من المواطنين يتسائلون عن الموعد المحدد لصرف دعم العوائد السنوية ،وذلك بتوافر عدة شروط في المتقدم بطلب الصرف.

الموعد المحدد لصرف العوائد السنوية 1443

فإن الحكومة السعودية ،قد حددت موعد صرف العوائد السنوية ،لتكون بدء من شهر محرم ،وتنتهي في نهاية شهر جمادي الآخر ،ولابد من مراجعة كافة الحسابات الخاصة للمستفيدين ،من أجل التأكيد علي إيداعها في حساباتهم ،في الموعد المحدد لصرفها ،وفي حالة التأخير عن الإستعلام ،سوف يتم إسقاطها بموجب هذا التأخير ،لذلك لابد من القيام بخطوة الإستعلام في وقتها المحدد.

الخطوات المتبعة لإضافة الأبناء في العوائد السنوية 1443

لكي يتم إضافة أبناء في العوائد السنوية ،لابد من أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:يتم الدخول علي موقع وزارة المالية السعودية الإلكتروني الرسمي.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط علي إضافة أبناء.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة ،بطريقة سليمة ،في الخانات المخصصة لها.

يتم رفع جميع المستندات المطلوبة ،بطريقة صحيحة.

وأخيرا:يتم إرسال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

الخطوات المتبعة للتسجيل في العوائد السنوية

يمكن التسجيل في العوائد السنوية السعودية ،وذلك بإتباع عدة خطوات للتسجيل ،وهذه الخطوات هي:

أولا:يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية السعودية.

ثم يتم النقر علي أيقونة خدمات.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة خدمات الأفراد.

ثم يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة ،بطريقة صحيحة.

وبعدها يتم قراءة جميع الشروط ،والأحكام ،والموافقة عليها.

ثم يتم الإنتقال إلي الخدمة.

ثم يتم كاتبة كافة البيانات المطلوبة ،بطريقة سليمة.

وأخيرا:يتم الإنتظار بضع ثوان حيي يتم الموافقة ،أو الرفض.

كيفية الإستعلام عن العوائد السنوية

يمكن الإستعلام عن العوائد السنوية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي لحجز المواعيد.

ثم بعد ذلك يتم قراءة الشروط الذي تظهر أمامك ،والموافقة عليها.

ثم يتم إختيار الإنتقال للخدمة.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ،بطريقة صحيحة.

ثم يتم الضغط علي أيقونة حجز موعد صرف العائد.

ثم يتم إختيار مكان الصرف ،وتحديد الإجراءات.

وأخيرا:يتم الضغط علي أيقونة حفظ ،للإنتهاء من الحجز.

خطوات التواصل مع وزارة المالية

يمكن التواصل مع وزارة المالية السعودية ،وذلك عن طريق الرقم الموحد لها ،الذي يمكن من خلاله طرح الأسئلة ،وأيضا الرد علي جميع الإستفسارات ،التي تشغل بال المواطن السعودي ،وهذا الرقم الموحد هو:19990