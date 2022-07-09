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عمر شويل - جدة التقديم على النقل الخارجي للمعلمين فى نظام نور بالخطوات والشروط 1444 وطريقة التسجيل فى الرابط الالكتروني للنقل الخارجي فى منصة نور التعليمية حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية انها قامت ببدء تلقي طلبات النقل الخارجي بالسعودية ويتم التقديم على النقل الخارجي الكترونيا من خلال منصة فارس او من عبر منصة نور التعليمية وسنذكر طريقة تقديم طلب النقل الخارجي فى منصة نور للمعلمين وشروط الموافقة على النقل الخارجي فى نور 1444.

موعد التقديم على النقل الخارجي للمعلمين 2022

بدء تلقي طلبات النقل الخارجي فى منصة نور للمعلمين منذ يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من ذو الحجة 1443 وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم السعودية وكذلك النقل متاح للمعلمين بالإضافة الى شاغلي الوظائف التعليمية وفق الإجراءات التي حددتها الوزارة وذلك من اجل تهيئة البيئة المناسبة للمعلم والاستثمار فى افضل الكوادر البشرية من المعلمين وتحقيق الاستقرار والتطوير المهني والوظيفي.

شروط التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين 2022

أولا يجب الدخول على الحساب الشصي للموظف للموافقة على تعديل البيانات ويجب ان لا يتم تركها معلقة.

كذلك يتم طباعة استمارة التحويل والاقرار وفق المواعيد ويتم ختمها وترفق فى النظام ويجب الاحتفاظ بها.

ثم يجب التأكد من موافقة الجهات الرسمية على الطلب المقدم فى اطار لم شمل الاسرة من قبل الطرفين ومعهم المشرف المباشر حتى لا يتم التعامل معه كطلب تحويل خارجي مستقل.

ايضا يتم تقييم أداء الموظف فى الغياب والحضور وفق النحو المنصوص عليه فى النظام.

التسجيل فى نظام نور النقل الخارجي للمعلمين