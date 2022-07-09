نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأن” موعد صلاة عيد الاضحى فى العراق 2022 لمعرفة مواعيد صلاة العيد فى بغداد والموصل وكل المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة “الأن” موعد صلاة عيد الاضحى فى العراق 2022 لمعرفة مواعيد صلاة العيد فى بغداد والموصل وكل المدن ، ننشر لكم الان موعد صلاة عيد الاضحى المبارك فى العراق فى كل المدن فى العراق حيث يتطلع كل المواطنون فى العراق فى جميع المحافظات فى معرفة مواعيد صلاة العيد بعد ساعات من الان فى كل المحافظات فى العراق وننشر لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز كل ما تريد معرفته حول موعد صلاة عيد الاضحى المبارك فى كل المحافظات بعد اعلان السلطات العراقية .

موعد صلاة عيد الاضحى فى العراق

من المعروف ان صلاة العيد هى سنة عن الرسول سيدنا محمد صل الله عليه وسلم حيث كان دائما يحافظ على ادائها ويأمر كل المسلمين باصطحاب كل اسرهم فى صلاة العيد من اجل الاحساس بفرحة العيد المبارك وننقل لكم الان موعد صلاة عيد الاضحى المبارك فى العراق بعد ما تم الاعلان من قبل السلطات العراقية وننقل لكم مواعيد الصلاة فى كل المدن على التوالى حيث تختلف مواعيد صلاة العيد بين كل مدينة عن اخرى والمواعيد هى :-

موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة بغداد فى تمام الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة البصرة فى تمام الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة دهوك فى تمام الساعة 5:24 صباحا.

موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة تكريت فى تمام الساعة 5:27 صباحا.

موعد صلاة العيد الاضحى في مدينة السلمانية فى تمام الساعة 5:18 صباحا.

موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة سامراء فى تمام الساعة 5.27 صباحا

موعد صلاة العيد فى مدينة الشطرة فى الساعة فى تمام الساعة 5.24 صباحا

موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة رمادى فى تمام الساعة 5.31 صباحا

موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة زاخو فى تمام الساعة 5.25 صباحا

موعد صلاة العيد الاضحى فى مدينة السماوة فى تمام الساعة 5.25 صباحا

صلاة العيد الاضحى فى العراق

أعلنت السلطات العراقية عن فتح الساحات فى كل المدن داخل العراق لكل المسلمين من اجل ان يتسنى لهم اداء الصلاة فى اماكن واسعة وبدون تزاحم .