نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في الأردن 2022 وأماكن المصليات في كل المدن الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022 حيث يوافق عيد الأضحى المبارك السبت العاشر من يوليو 2022، ويحتفل المسلمون في كل مكان بعيد الأضحى المبارك وتعد صلاة عيد الأضحى أحد أهم السنن والتي يحرص على أداؤها المسلمون في كل مكان، ولذا تهتم المملكة الأردنية الهاشمية بإعلان مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك وكذلك أماكن المصليات والتي تتيحها المملكة الأردنية الهاشمية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 6:30 صباحا.

كانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أكدت أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وكذلك في الساحات العامة وذلك تطبيقا وإحياء لسنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

مصليات الأردن لعيد الأضحى

من المنتظر أن يكون مصلى العيد الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية في المدينة الرياضية في عمان، حيث أتاحت الوزارة كذلك أماكن المصليات العامة وأسماء الخطباء في كل مناطق المملكة وذلك عبر الموقع الإلكتروني لها.

يذكر أنه تم تحديد عددا من المساجد في عمان لتكون المصليات الرئيسية وهي مسجد الشهيد الملك المؤسس والمسجد الحسيني الكبير في وسط البلد ومسجد الجامعة الأردنية ومسجد أبو درويش.

كما تم إتاحة صلاة عيد الأضحى كذلك في الأردن في مناطق طبربور والهاشمي الجنوب والهاشمي الشمالي وماركا الشمالية وماركا الجنوبية ونادي السباق وإسكان ماركا وإسكان عيش كريم والمرقب وحي عدن والبيضاء وجبل النصروسكن كريم ماركا وصالحية العابد والاتستراد وصالحية العابد والمغيرات والمنارة وأم الحيران وحي نزال وجبل الزهور وشارع الأمير محمد والاشرفية وجبل الحسين وضاحية الأمير حسن وجبل النزهة وضاحية الأقصى وتلاع العلي وخلدا وشفا بدرات وصويلح وناعور وطريق المطار ووادي السير والقويسمة في المدينة الرياضية وجاوا وأبوعلندا والبادودة والمقابلين والعلكومية.

هذا ويتجه المسلمون عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بزيارة الأقارب والإحتفال معهم كما يتم الإحتفال من خلال الأضاحي وهي سنة في عيد الأضحى المبارك خاصة وأن المسلمون يتزاورون فيما بينهم في عيد الأضحى المبارك وسط حالة من الإحتفالات المستمرة والمتواصلة.