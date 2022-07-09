نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iraq موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق || وقت صلاة العيد في الموصل والنجف وعموم المدن العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق حيث تعتبر مناسبة عيد الأضحى واحدة من أهم المناسبات التي تمر على المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتي يترقبها المسلمين في شتى أنحاء الأمة الإسلامية في كل عام بالكثير من اللهفة والفرحة للاحتفال بها، حيث أن هناك بعض الطقوس التي تحدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن الكثير من الاحتفالات والأضحية وكذلك الزيارات العائلية والأصدقاء والعديد من الأمور المهمة التي تحدث خلال هذه الأيام المباركة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد الأضحى التي تعد من الأمور العامة في هذه المناسبة، وهناك عدد كبير من التساؤلات عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العراق هذا العام 2022، والذي يكون أول أيامه يوم العاشر من ذي الحجة اليوم التالي لوقفة عرفة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق في جميع المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في العراق

وقد أكدت بعض المصادر المسؤولة في العراق رسميا موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، والذي يعد من أهم المناسبات الإسلامية، حيث يكون عيد الأضحى رسميا في يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والموافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، والذي يعد هو اليوم التالي ليوم وقفة عرفة الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق يوم الثامن من شهر يوليو 2022، ويتم في أول أيام عيد الأضحى أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 التي تعتبر من أهم شعائر هذه المناسبة الإسلامية التي يحافظ عليها المسلمين في كل عام.

موعد صلاه عيد الاضحي 2022 فى العراق وقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 وقت صلاه عيد الاضحي فى بغداد 5:27 البصرة 5:20 دهوك 5:24 سامراء 5:27 الشطرة 5:24 رمادي 5:31 زاخو 5:25 تكريت 5:27 السماوة 5:28 السليمانية 5:18

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2022

وبناء على تحديد موعد عيد الأضحى المبارك فنجد أنه قد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى هذا العام في العراق في مختلف المدن العراقية، حيث تقام صلاة عيد الأضحى في العاصمة بغداد تمام الساعة 5:27 صباحًا، تختلف عن باقي المدن العراقية ذلك لوجود فروق توقيت بين المدن والتي يتم بناء عليها اختلاف موعد الصلاة في كل مدينة عن الأخرى، ويتم أداء الصلاة في موعدها بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، وذلك من خلال المساجد المختلفة في مختلف المدن وكذلك في الساحات التي يتم تخصيصها لأداء الصلاة.

وبناء لو ما اكدته الجهات الفلكية المسئولة في العراق وفي مختلف انحاء العالم الاسلامي، فمن المقرر ان يحل عليها هذا العام 2022 اول ايام عيد الاضحى المبارك ليكون في يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والذي يوافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وبناء على ذلك فنجد ان الجهات الرسمية قد اعلنت عن موعد اداء صلاة عيد الاضحى في العراق في مختلف المدن، وذلك لوجود فروق التوقيت بين المدن المختلفة.