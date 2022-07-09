نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oman موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سلطنة عمان || توقيت صلاة العيد في مسقط وباقي المدن العُمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان 2022 هو أكثر ما يبحث عنه عددٍ كبير من المسلمين في سلطنة عمان في هذا التوقيت، وذلك للتعرف على توقيت صلاة العيد في عمان هذا العام بناء على فروق التوقيت بين الدول العربية المختلفة، ومن الضروري أن يتم إصدار موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 حتى يتم أداء الصلاة في الوقت المناسب، حيث يتم ذلك بعدما يتم ذبح الأضحية من أجل اقتراب الله تعالى وهو ما يحرص عليه الكثير من المسلمين، حيث يبدأ وقت الأضحية من بعد توقف صلاة العيد، وسوق ترصد من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 هذا العام في عمان في مختلف المدن العمانية بشكل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سلطنة عمان

ونجد أن هناك سنن عديدة يجب أن يهيئها بعد انتهاء صلاة العيد والتضحية على الوجه الصحيح، والتي تتمثل في تناول الطعام قبل الخروج لصلاة العيد، وعلى صلة القرابة، بالإضافة إلى إظهار البهجة والفرح، بالإضافة إلى تجوال العلماء وترك التنافر والحسد، وتتجلى مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في شتى أنحاء العالم الإسلامي وبشكل خاص في سلطنة عمان في العديد من الأمور، ومن أهمها هي أداء صلاة عيد الأضحى المبارك التي تتم من خلال المساجد والساحات المخصص لذلك المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2022

ونجد أن موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان يختلف بشكل كبير بناءً على المواعيد وفروق التوقيت القائمة بين المدن المختلفة داخل الدولة، فقد تم إعلان موعد صلاة عيد الأضحى في سلطنة عمان 2021، هذا العام، والتي تكون بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ويمتد حتى وقت صلاة الظهر في يوم العيد التي يصادف يوم التاسع من شهر يوليو 2022 ، وهو أول أيام عيد الأضحى في عمان، وجاء توقيت صلاة عيد الأضحى في عمان في العاصمة مسقط في تمام الساعة 6:21، وتختلف في باقي المدن بناء على فروق التوقيت بينها كالتالي: