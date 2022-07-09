نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2022 العاصمة والمدن المختلفة وأماكن المصليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2022 يتبقى أيام قليلة جدًا على قدوم عيد الاضحى المبارك 2022 وهو العيد الثاني المسلمين يحتفلون به و يقومون بالتكبير والتهليل والتحميد في أيام العيد كمظهر من مظاهر الفرحه بالعيد، وقد أعلنت البحوث الفلكية الكويتة عن تحري رؤية هلال شهر ذو الحجة وكان أول أيام ذو الحجة 1443 هو يوم الخميس وهذا توافق مع معظم الدول العربية وعلى هذا فإن موعد عيد الاضحى يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 من ذو الحجة 1443، ولذلك بدأ جميع المسلمين من جميع دول الوطن العربي بالبحث عن موعد صلاة عيد الاضحى وأماكن المصليات التي تقام به.

موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 2022 العاصمة

بعد موافقة وزارة الأوقاف عن السماح بفتح المصليات والساحات لأداء صلاة عيد الاضحى 2022 لهذا العام وهذه تعد المرة الأولى منذ انتشار جائحة كورونا عام 2019م، لذلك فرح جميع المواطنين الكويتيين وبدأ بالبحث عن موعد صلاة عيد الاضحى 2022 وسنقدم لكم موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت والمدن الأخرى وهي:

صلاة عيد الاضحى في الكويت العاصمة في تمام الساعة 5:16 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في المهبولة في تمام الساعة 5:16 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في صباح السالم في تمام الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في أبو حليفة في تمام الساعة 5:21 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في حولي في تمام الساعة 5:15 صباحا.

توقيت صلاة عيد الاضحى في سلوي في تمام الساعة 5:21 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في الزهراء في تمام الساعة 5:21 صباحا.

توقيت صلاة عيد الاضحى في مبارك الكبير في تمام الساعة 5:17 صباحا.

صلاة عيد الاضحى في العبدلي في تمام الساعة 5:21 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في الجهراء في تمام الساعة 5:18 صباحا.

توقيت صلاة عيد الاضحى في مدينة الأحمدي في تمام الساعة 5:17 صباحا.

أماكن المصليات و الساحات لأداء صلاة عيد الاضحى في الكويت 2022

ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2022 في دولة الكويت في الساحات والمصليات، وقد أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أنها خصصت 1000 جامع ليقام فيه صلاة العيد أماكن أداء صلاة العيد في الكويت هي:

ساحة الأسرة.

مسجد المشاري.

مركز شباب الدعية.

مسجد التركيت.

محافظة الأحمدي

ساحة المنقف.

على صباح السالم.

ساحة الصباحية.

صباح الأحمد.

محافظة الجهراء

مسجد أم المؤمنين عائشة.

مسجد أبو بكر الصديق.

ساحة الصليبية.

مسجد الإمام أبو منصور الأزهري.

مسجد شريح القاضي.

مركز شباب الجهراء.

مسجد غشام البصمان.

مسجد عمر بن الخطاب.

ساحة الجهراء الرياضية.

مسجد عبد الله بن الأرقم.

محافظة الفروانية

مسجد بلال بن رباح.

مركز شباب العارضية.

مسجد جابر العلي.

ساحة استاد جابر.

محافظة حولي

ساحة بيان.

مسجد الهاجري.

ساحة مشرف.

مسجد المزيني.

محافظة مبارك الكبير