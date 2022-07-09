نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الدول العربية| مواقيت صلاة العيد في مصر والسعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الدول العربية بالتزامن مع اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك 1443/2022 هذا العام على العالم الإسلامي بشكلٍ عام، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل المتواجدين في مختلف الدول العربية بشكل عام للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام، حيث تعد صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر التي تبقى اهتمام والتزام كبير من جانب المسلمين، وبعدما تم تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى فقد قامت الجهات المسؤولة في مختلف الدول العربية بتحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مختلف الدول، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الدول العربية.

ونجد أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في مختلف العالم الإسلامي بشكل عام تكون في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تكون بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، ونجد ان التوقيت الخاص بالصلاة يختلف من دولة لأخرى بناء على فروق التوقيت القائمة بينها.

وقد حددت المملكة العربية السعودية موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في جميع المدن، فمن المقرر أن تبدأ صلاة العيد بين 5.30 دقيقة إلى 6.06 صباحا بتوقيت السعودية، وتكون الصلاة في بعض المدن السعودية في المواعيد التالية.

وفي مصر فقد حددت الجهات الرسمية موعد صلاة عيد الاضحى المبارك 2022، والذي يكون في محافظة القاهرة 5.32 صباحا، وفي الإسكندرية في تمام الساعة 5.35 صباحا، وفي محافظة الجيزة في تمام الساعة 5.32 صباحا، وفي محافظة طنطا في تمام الساعة 5.31 صباحا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين يوم السبت 9 يوليو، في تمام الساعة 5:19 دقيقة، على ان تكون الصلاة في مدينة المنامة في تمام الساعة 5:17 صباحا، وفي مدينة حمد في تمام الساعة 5:17 صباحا. موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين وفي دولة فلسطين فنجد ان موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين بأن تكون في الساعة 6:15 صباحا. موعد صلاة عيد الأضحى في الامارات وفي دولة الامارات فقد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى لتكون في أبو ظبي في تمام الساعة 06:04 صباحا، وفي دبي في تمام الساعة 05:59 صباحا، وفي الشارقة 05:59 صباحا

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