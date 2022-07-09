بوتين يدعو الشركات الروسية للاستعداد لفرض حظر محتمل على النفط

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية أكدت مرارا أنه قد يفرض حظر على النفط الروسى، وأن قرار الاتحاد الأوروبى الأخير لا ينبغى أن يكون مفاجئا للشركات المحلية.





وقال بوتين، فى اجتماع حكومى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة: "إن الاتحاد الأوروبى قد قدم حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو تتضمن حظر النفط"، مضيفا أن على الشركات المحلية أن تكون على استعداد بالفعل لمثل هذا القرار. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى وافق على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا فى 3 يونيو الماضى وشملت العقوبات على حظر مؤجل على مشتريات النفط الروسى. وبدأت عدة دول فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فرض عقوبات ضد روسيا بعد اندلاع الأزمة الأخيرة مع أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.

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