بايدن: الأسعار مرتفعة للغاية والعائلات تواجه أزمة غلاء معيشة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن متحدثا فى البيت الأبيض: "الأسعار مرتفعة للغاية.. العائلات تواجه أزمة غلاء المعيشة"، مستطردا: "لكن الأخبار الاقتصادية اليوم تؤكد حقيقة أن خطتى الاقتصادية تحرك هذا البلد فى اتجاه أفضل."

وأضاف أن الأخبار التى تفيد بأن سوق العمل لا تزال قوية بشكل استثنائى تظهر أن جهود إدارته تؤتى ثمارها.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، أنه تم خلق 372 ألف وظيفة فى يونيو، معتبرا أن هذا يفوق التوقعات، التى تحدثت بشكل عام عن 200 ألف إلى 300 ألف وظيفة جديدة.

واعتبر بايدن أن "معدل البطالة يقترب من أدنى مستوى تاريخى له عند 3.6 بالمئة.. وظائف القطاع الخاص فى مستوى قياسي."

وأشار الرئيس إلى أن أسعار البنزين "لا تزال مرتفعة للغاية"، لكنها تستمر فى الانخفاض عن ذروتها فى يونيو، مع انخفاض المتوسط ​​الوطنى لغالون البنزين إلى 4.72 دولار يوم الجمعة.

وأضاف بايدن "شهدنا هذا الأسبوع ثانى أكبر انخفاض ليوم واحد فى أسعار البنزين خلال عقد.. لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به... [لكننا] نحقق تقدما كبيرا".