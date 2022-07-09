توزيع أكثر من 13 ألف جرعة لقاح مضادة لجدرى القردة على دول بالتكتل

جدة - نرمين السيد - وأوضح متحدث باسم المفوضية حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أن إسبانيا كانت أول دولة تحصل على شحنة من اللقاحات، حيث تسلمت 5 آلاف و300 جرعة خلال أواخر شهر يونيو الماضى.
كما تسلمت ألمانيا أيضا 5 آلاف و300 جرعة من اللقاحات، بينما تسلمت البرتغال 2700 جرعة وبلغاريا 350 جرعة.
وأبرمت المفوضية التى تعد الفرع التنفيذى للاتحاد الأوروبى عقدا مع الشركة البلغارية المعروفة بـ "نورديك" خلال منتصف شهر يونيو الماضى بغرض شراء 109 آلاف و90 جرعة من لقاحات الجيل الثالث، مستخدمة الآلية التى طورتها فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وسيتم تسليم الجرعات تدريجيا للدول الأعضاء بالتكتل على أن تكون الأولوية لتلك الأكثر تضررا من تفشى مرض جدرى القردة.
وحتى الـ 6 من شهر يوليو الجارى، كان قد تم الإبلاغ عما يقرب من 5 آلاف و950 حالة إصابة بجدرى القردة من 33 دولة ومنطقة فى جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، ما يمثل نحو ثلثى الحالات المبلغ عنها فى أرجاء العالم، وفقا للمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
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