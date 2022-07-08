نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Morocco موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المغرب|| تاريخ العيد الكبير بالمغرب 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المغرب نقترب من موعد بداية أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، تلك المناسبة التي يترقبها المسلمين بشكلٍ كبير كل عام بالكثير من الشوق واللهفة، لكونها من أهم المناسبات التي تحمل الكثير من المظاهر وأشكال الاحتفال المختلفة، ومن أهم ما يبحث عنه عدد كبير من المسلمين في دولة المغرب وفي مختلف الدول الإسلامية حول العالم في هذا التوقيت هو التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام 2022، لكونها من أهم الشعائر التي يحرص المسلمين على أداؤها في هذه المناسبة في مختلف الدول حول العالم، وسوف نستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المغرب هذا العام.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المغرب
أعلنت الجهات المسؤولة في المغرب عن موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام 2022 في المغرب في مختلف المدن المغربية، وذلك لوجود فروق في التوقيت بين المدن المختلفة ويكون لكل مدينة موعد مختلف عن غيرها، كما تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى من دولة لدولة أخرى كذلك، وقد جاء ذلك بعدما تم تحديد موعد بداية أول أيام عيد الأضحى بناء على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، حيث تعتبر صلاة عيد الأضحى من أهم الصلوات وأشكال ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في كل عام، والتي تمثل أهمية كبيرة في كونها من أهم الصلوات التي تقام من خلال المساجد وكذلك الساحات المخصص لذلك.
موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في المغرب
وبناء على ما أعلنته الجهات المعنية في المغرب بشأن تهديد موعد عيد الأضحى وفق بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب كالتالي:
تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ذي القعدة 1443 هـ موافق 29 يونيو 2022 م.
واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.
وعليه، فإن شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ذي الحجة، هو يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 10 يوليوز 2022 م.
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