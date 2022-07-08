نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Somalia موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الصومال .. الساعة كام صلاة العيد في العاصمة مقديشو‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الصومال حيث ترتفع مؤشرات البحث بشكلٍ ملحوظ في هذا التوقيت للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف الدول والمدن حول العالم، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، وبشكل خاص يهتم الكثير من المسلمين المتواجدين في الصومال سواء من المواطنين او المقيمين بالتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام 2022 في الصومال في مختلف المدن، حيث تعتبر الصومال واحدة من الدول العربية التي تمتلك عدد كبير من المسلمين والتي تحرص على الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى من كل عام لكونه من أهم المناسبات التي تمر على المسلمين بشكل عام في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الصومال في مختلف المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الصومال

كيفية صلاة عيد الأضحى 2022 وأفضل دعاء في يوم عيد الأضحى مستجاب يحل عيد الأضحى المبارك في الصومال وفي مختلف الدول العربية هذا العام بناء على الموعد المحدد رسميا من جانب الجهات المسؤولة عن تحديد بداية الشهور الهجرية المختلفة، حيث يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام في تاريخ عشرة من شهر ذي الحجة 1443، وهو اليوم الذي يوافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، حيث يحل أول أيام عيد الأضحى مباشرة عقب حلول يوم وقفة عرفة الذي يوافق هذا العام يوم الثامن من شهر يوليو، ولعل مظاهر الاحتفال وشعائر عيد الأضحى تختلف في كل عام بين الدول المختلفة، ومن أهم هذه الشعائر هي أداء صلاة عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الصومال جميع المدن

تعتبر صلاة عيد الأضحى من أهم ما يحرص عليه المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص في الصومال في مختلف المدن، والتي يتم أداؤها من خلال المساجد والساحات المختلفة في الدولة في موعد محدد يختلف كل عام بناء على فروق التوقيت بين الدول والمدن داخل الدولة، حيث تكون صلاة عيد الأضحى هذا العام في الصومال بعد شروق الشمس لمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، في تمام الساعة 06:12 صباحاً ويتم تحديد موعد الصلاة في مختلف المدن داخل الصومال بناء على فروق التوقيت القائمة بين المدن.