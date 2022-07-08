نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Mauritania موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا بتوقيت العاصمة نواكشوط بناء على بيان “لجنة مراقبة الأهلة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا واحدة من أهم التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من المسلمين المتواجدين في دولة موريتانيا الدولة العربية التي تمتلك أعداد كبيرة من المسلمين سواء من المواطنين أو المقيمين بها، وذلك بالتزامن مع موعد أول أيام عيد الأضحى الذي ينتظره المسلمين في شتى بقاع الأمة الإسلامية بشكل عام بالكثير من الترقب والانتظار والفرحة للاحتفال بهذه المناسبة المميزة، حيث تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر التي يحافظ عليها المسلمين بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل موعد أداء صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا هذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في موريتانيا

نجد أن عيد الأضحى المبارك أحد أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين بعد عيد الفطر ب 70 يومًا، ونجد أن هناك اختلاف في عدد أيام الإجازة بين العيدين، وأيضًا اختلاف موعد صلاة العيد، وتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعيد الأضحى بناء على رؤية هلال شهر ذي الحجة ليتم تحديد يوم وقفة عرفات بشكل رسمي في التقويم الميلادي، ليصادف اليوم التالي مع أول عيد الأضحى الذي يستمر مدته 4 أيام، وقد أعلنت دولة موريتانيا بناء على قرار اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة أنَّها لم تهتدي لرؤية الهلال شهر ذي الحجة 1443، لتحديد وقفة عرفات وموعد عيد الأضحى 2022 في موريتانيا وببناء عليه أعلنت اللجنة أن يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 يوم الأحد القادم 10 يوليو 2022 .

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في موريتانيا

وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في دولة موريتانيًا هذا العام 2022، تقام صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 9 صباحا بساحة جامع ابن عباس، والتي يتم تحديد موعدها في مختلف المدن في موريتانيا بشكل عام بناء على فروق التوقيت القائمة بين الدول والمدن المختلفة، وذلك بعدما تم التعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، ليتم أداء الصلاة كأهم شعائر عيد الأضحى من خلال المساجد المخصصة للصلاة في الأوقات التالية: