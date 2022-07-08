نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Palestine موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين || صلاة العيد بتوقيت القدس ورام الله بعد اعلان مفتي الديار الفلسطينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين حيث تزداد عمليات البحث من جانب عدد كبير من الأشخاص في فلسطين للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين هذا العام، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في الدولة وفي العالم الإسلامي بشكل عام، حيث يحل أول أيام عيد الأضحى في كل عام في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك من أهم الشعائر الهامة التي يحافظ عليها المسلمين في كل عام في مختلف الدول حول العالم، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في فلسطين في جميع المدن المختلفة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

يعد عيد الأضحى المبارك واحد من ضمن أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين في كل عام، والذي يحل بعد حلول عيد الفطر المبارك لمدة تصل إلى 70 يوم، وتتجلى مظاهر الاحتفال المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في كل عام في مختلف الدول وبشكل خاص في فلسطين، من حيث المظاهر المختلفة في هذه المناسبة ومن أهمها أداء صلاة عيد الأضحى المبارك الذي يكون في أول أيام عيد الأضحى والتي يتم أداؤها من خلال المساجد المختلفة في جميع المدن في فلسطين بشكل عام، وكذلك من خلال الساحات المخصص لذلك، حيث تتم الصلاة بناء على الضوابط والإجراءات التي يتم اعتمادها من جانب الجهات المسؤولة في الدولة والتي أعلن عن كافة إجراءات الصلاة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية الهامة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في جميع محافظات فلسطين

الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في فلسطين 1443/2022 حيث من المقرر أن تقام الساعة 6:15 صباحا، حيث تختلف موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن الفلسطينية بشكل عام، وذلك بناء على فروق التوقيت القائمة في مختلف المدن المختلفة وكذلك بين الدول في العالم، حيث تقام الصلاة في صباح أول أيام عيد الأضحى والتي تكون بعد مرور مدة تصل إلى 15 دقيقة تقريبا من شروق الشمس، ويتم تحديد موعد الصلاة من جانب الجهات المسؤولة رسميا بالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عشر الأضحى، وقد أشارت الجهات المسؤولة رسميا عن ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة هذا العام لأداء الصلاة.