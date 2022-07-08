نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في تونس 2022 بكل المدن التونسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في تونس بكل المدن، تعتبر دولة تونس من الدول العربية التي تهتم بمواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المدن لأداء صلاة العيد التي لم يتبق عليها إلا ساعات بعد أن تم الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من يوليو، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد صلاة عيد الأضحى في تونس.

موعد صلاة عيد الأضحى في تونس

تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي يحبها ملايين من المسلمين ويحبون أداء هذه الصلاة وهي من الصلوات المشروعة بالكتاب والسنة، وبالتالي يقوم ملايين من المسلمين بأداء هذه الصلاة ثم ذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك وتهنئة الأهل والأحباب بقدوم هذا العيد المبارك وبالتالي سوف تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تونس بعد شروق الشمس في تمام الساعة الخامسة و 36 دقيقة صباحاً.

توقيت صلاة العيد في تونس 2022

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد صلاة العيد في تونس وفي جميع المدن وهي كالآتي.