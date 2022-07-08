نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في تونس 2022 بكل المدن التونسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في تونس بكل المدن، تعتبر دولة تونس من الدول العربية التي تهتم بمواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المدن لأداء صلاة العيد التي لم يتبق عليها إلا ساعات بعد أن تم الإعلان عن رؤية هلال شهر ذي الحجة وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك العاشر من يوليو، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد صلاة عيد الأضحى في تونس.
موعد صلاة عيد الأضحى في تونس
تعتبر صلاة العيد من الصلوات التي يحبها ملايين من المسلمين ويحبون أداء هذه الصلاة وهي من الصلوات المشروعة بالكتاب والسنة، وبالتالي يقوم ملايين من المسلمين بأداء هذه الصلاة ثم ذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك وتهنئة الأهل والأحباب بقدوم هذا العيد المبارك وبالتالي سوف تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في تونس بعد شروق الشمس في تمام الساعة الخامسة و 36 دقيقة صباحاً.
توقيت صلاة العيد في تونس 2022
سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة موعد صلاة العيد في تونس وفي جميع المدن وهي كالآتي.
- سوف تبدأ صلاة العيد في تطاوين في تمام الساعة 5:40 صباحا.
- موعد صلاة العيد في تونس مدينة بنزرت في تمام الساعة 5:34 صباحا.
- موعد صلاة العيد في زغوان في تمام الساعة 5:34 صباحا
- صلاة العيد في مدينة حمام الأنف سوف تبدأ في تمام الساعة 5:33 صباحا
- موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة قصر هلال سوف تبدأ في تمام الساعة 5:33 صباحا.
- وقت صلاة عيد الأضحى في مدينة غار الملح في تمام الساعة 5:32 صباحا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة المحمدية في تمام الساعة 5:34 صباحا.
- سوف تبدأ صلاة عيد الأضحى في مدينة بني خيار في تمام الساعة 5:32 صباحا.
- صلاة العيد في مدينة قبله في تمام الساعة 5:45 صباحا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الحامة في تمام الساعة 5:41 صباحا.
- موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الذهبية في تمام الساعة 5:41 صباحا.
- صلاة عيد الأضحى في مدينة حمام الأنف سوف تبدأ في تمام الساعة 5:33 صباحا.
- صلاة عيد الأضحى في مدينة القصرين سوف تبدأ في تمام الساعة 5:43 صباحا.
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