نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Mecca موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة || توقيت صلاة العيد الكبير في المدن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة بالتزامن مع موعد حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام 1443، فنجد أن أبرز ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت هو التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة، التي تعد واحدة من أهم المدن السعودية، فنجد أن المملكة العربية السعودية من الدول التي تقدس بشكل كبير المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين في كل عام مثل عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وغيرها من الأعياد والمناسبات الدينية على مدار العام، ويعد عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمين بعد عيد الفطر المبارك، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة هذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة

وقد نوهت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية أن موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 1443، يكون في يوم العاشر من ذي الحجة، والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم التاسع من شهر يوليو 2022، وذلك بعدما تم تحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة، على أن يكون يوم وقفة عرفة رسميا هذا العام والذي يسبق بداية أول أيام عيد الأضحى في يوم الثامن من شهر يوليو، فنجد أن عيد الأضحى من أهم الأعياد التي تمتلك العديد من شعائر وأشكال الاحتفال المختلفة التي يحرص عليها المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مكة المكرمة 2022

وقد تم الإعلان عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المدن السعودية بشكل عام، وبشكل خاص في مدينة مكة المكرمة التي تعد أهم المدن السعودية بشكل عام، حيث تختلف المواعيد بين المدن السعودية وبعضها البعض بناء على فروق التوقيت بين المدن المختلفة، حيث يتم أداء صلاة عيد الأضحى من خلال المساجد وكذلك الساحات المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل عام، والتي تتم هذا العام بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت على ضرورة توافرها الحكومة السعودية لضمان سلامة المصلين في أداء الصلاة في جميع أنحاء السعودية بشكلٍ عام.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية 2022