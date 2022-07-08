نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yemen موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن صنعاء وعدن وجميع المدن اليمنية وفق إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن صنعاء تعتبر صلاة عيد الأضحى وموعدها من أهم التساؤلات التي بدأ طرحها في العديد من أنحاء العالم من جانب المسلمين في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك بعدما حددت الجهات المختصة موعد بدايته هذا العام، فنجد أن عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني الذي يحتفل به المسلمين في كل عام بعد عيد الفطر بحوالي شهرين تقريبا، ومن أهم ما يتم البحث عنه هو التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في اليمن التي تعد واحدة من أهم الدول العربية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في اليمن في جميع المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن صنعاء

ونجد أن شعائر عيد الأضحى المبارك تختلف بشكل كبير من دولة لدولة أخرى، وفي اليمن أهم الدول الإسلامية والعربية بشكل عام هناك اهتمام كبير بالاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك في كل عام، ونجد إن أبرز أشكال الاحتفال وشعائر عيد الأضحى في دولة اليمن هو أداء صلاة عيد الأضحى التي تتم في صباح اول أيام عيد الأضحى في كل عام، وقد شهدت الأيام الأخيرة تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في اليمن وفق بيان وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، ليكون في يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، الموافق يوم التاسع من شهر يوليو 2022، والذي يحل عقب يوم وقفة عرفات اهم أيام شهر ذي الحجة الذي يحل هذا العام في يوم الثامن من شهر يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في اليمن

ونجد أن موعد صلاة عيد الأضحى تختلف بشكل كبير من دولة لدولة أخرى وكذلك من مدينة لمدينة أخرى في نفس الدولة بناء على فروق التوقيت القائمة بينها، وبعدما تم تحديد موعد بداية اول أيام عيد الأضحى في اليمن، فنجد أنه قد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في اليمن في مختلف المدن داخل الدولة، في تمام 5:59 بتوقيت صنعاء العاصمة حيث تقام الصلاة بعد شروق الشمس بمعدل ربع ساعة تقريبا، والتي تتم من خلال المساجد والساحات المختلفة في جميع أنحاء الدولة في المواقيت التالية.