الملك سلمان وولى عهده يعزيان رئيس وزراء اليابان فى وفاة شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز- فى برقيته، التى أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازى، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أى سوء أو مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، برقية عزاء ومواساة لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا فى وفاة رئيس الوزراء السابق.

وقال ولى العهد السعودى، فى البرقية: "تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازى، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أى سوء".

فى السياق، قدمت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أحر التعازى وصادق المواساة لأسرة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، ولحكومة وشعب اليابان.

وعبرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، عن تقديرها للأدوار المهمة التى قام بها آبى كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، مشيرة إلى دوره المحورى كصديق للمملكة فى تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذى يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة رئيس الوزراء اليابانى السابق، مؤكدة تضامن المملكة مع اليابان حكومة وشعبا.

وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى قد تعرض لحادث إطلاق نار خلال تجمع انتخابى فى "نارا" غربى اليابان، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.