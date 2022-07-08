بوتين: حريصون على الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا الدائمين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، فى تصريحات صحفية، "مع مراعاة الصعوبات التى ستنشأ فى أسواق الغذاء العالمية، والمرتبطة بالتضخم الغذائى العالمى الحتمى، يجب علينا بالطبع الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه شركائنا التقليديين الدائمين، الذين يراقبون الوضع عن كثب، ويعتمدون كثيرا على حقيقة وفائنا بجميع التزاماتنا".

وأشار بوتين إلى أن لدى روسيا جميع المتطلبات المسبقة اللازمة لذلك، على الرغم من العقوبات التى تؤثر، كما أمر الرئيس بالتنسيق مع الشركاء مسبقا والتكيف وفقا لذلك.