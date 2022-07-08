نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هو خطيب الأميرة إيمان “جميل ألكسندر ترميوس”؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 8 يوليو 2022 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

وولد السيد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل السيد ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

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