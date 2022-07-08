نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Canada موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا بتوقيت مونتريال.. أهم المساجد في كندا ( لصلاة العيد) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا حيث تزداد مؤشرات البحث بشكلٍ كبير من جانب الجاليات العربية المسلمة المقيمة في كندا بالإضافة إلى المسلمين الكنديين عبر محرك جوجل، وذلك لكي يتم التعرف على موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في كندا 2022/ 1443، حيث تأتي عمليات البحث والاهتمام في هذا التوقيت بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك العام الحالي، والتي تعد واحدة من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام، ونجد أن كندا واحدة من أشهر الدول الأوروبية التي تمتلك أعداد كبيرة من المسلمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا

ومن المقرر أن يكون عيد الأضحى المبارك 2022 هذا العام في دولة كندا وفي مختلف الدول حول العالم رسميا بناء على ما جاء في البحوث الفلكية والدراسات التي جاءت من جانب كافة الجهات المسؤولة الإسلامية في الدولة، فنجد أنه من المقرر ان يكون بداية اول ايام عيد الأضحى المبارك هذا العام رسميا في يوم التاسع من شهر يوليو، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ العاشر من شهر ذي الحجة 1443، وهو اليوم المحدد لبداية اول ايام عيد الأضحى من كل عام، ليكون مباشرة عقب يوم التاسع من شهر ذي الحجة الذي يوافق يوم وقفة عرفة الذي يعد من أهم الأيام التي يحرص المسلمين على أداء الكثير من الشعائر الدينية بها، ومن أهمها هو الحرص على الصيام بداية من الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة وحتى يوم وقفة عرفة، ويستمر عيد الأضحى بمدة اربع أيام متتالية.

توقيت صلاة عيد الأضحى في كندا 2022

تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم الشعائر التي يحافظ عليها المسلمين في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في كندا من كل عام، وبناء على ما حددته الجهات المسؤولة رسميا وبناء على فروق التوقيت فمن المقرر أن يكون، توقيت صلاة عيد الأضحى 2022 في كندا، في تمام الساعة 5:45 صباحًا، بتوقيت مونتريال، كما يختلف موعد الصلاة من مدينة إلى مدينة أخرى في كندا بناء على فروق التوقيت.

أهم المساجد في كندا ( لصلاة العيد) 2022