Jordan موعد صلاة عيد الأضحى2022 في الأردن توقيت صلاة العيد الكبير في عمان المملكة الأردنية الهاشمية

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى2022 في الأردن حيث تزداد عمليات البحث للتعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى هذا العام الذي قد تم تحديد موعده رسميا في جميع الدول وفي كافة أنحاء العالم الإسلامي، حيث يعتبر عيد الأضحى واحد من ضمن أهم المناسبات الدينية الإسلامية التي يترقبها المسلمين في جميع أنحاء الأمة الإسلامية بشكل عام على مدار العام، والتي تحل بعد موعد عيد الفطر المبارك لمدة تصل إلى سبعون يوما تقريبا، حيث تختلف موعد صلاة عيد الأضحى من دولة لدولة أخرى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن هذا العام 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى2022 في الأردن

وقد أكدت الجهات الرسمية المسؤولة في الأردن وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام أن عيد الأضحى المبارك والذي يحل في يوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، سوف يوافق هذا العام يوم التاسع من شهر يوليو 2022، والذي يأتي بعد حلول يوم وقفة عرفات الذي يأتي هذا العام يوم الثامن من شهر يوليو، حيث يتم تحديد المواعيد رسميا الخاصة بالأعياد بناء على تحديد موعد بداية الشهور الهجرية من جانب الجهات الرسمية المسؤولة، وتختلف شعائر ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الأردن في كل عام لاهتمام المسلمين بهذه المناسبة بشكل كبير.

موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2022

وقد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في الأردن في مختلف المدن بشكل عام الساعة 6:30 صباحاً، يوم السبت 10 ذي الحجة 1443 الموافق 9 يوليو 2022، حيث تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم شعائر وأشكال الاحتفال بهذه المناسبة المميزة من كل عام لدى المسلمين بشكل عام، ويتم أداء الصلاة من خلال المساجد المختلفة الموجودة في جميع أنحاء الدولة وكذلك عن طريق الساعات التي تقام بها الصلاة، وتختلف مواعيد أداء صلاة عيد الأضحى داخل الأردن بين المدن المختلفة وذلك لوجود فروق توقيت بين المدن المختلفة وكذلك فروق توقيت بين الدول، ويتم أداء الصلاة بعد شروق الشمس تقريبا بمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا.

توقيت صلاة العيد 2022 في مدن الأردن