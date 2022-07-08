نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Eid al-Adha – موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في النمسا Austria بتوقيت العاصمة فيينا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في النمسا حيث يعد تاريخ عيد الأضحى 2022 في النمسا وموعد أداء صلاة عيد الأضحى تعتبر واحدة من أهم التساؤلات التي يتم طرحها من جانب عدد كبير من المسلمين المتواجدين في الدولة، حيث نجد أن هناك الكثير من الجاليات المسلمة المقيمة على أراضي دولة النمسا والعاصمة فيينا سواء من المواطنين أو المقيمين بها من الجنسيات المختلفة، والذي يبحثون عبر محركات البحث المختلفة عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 هذا العام بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك فنجد أن هناك الكثير من التساؤلات للتعرف على موعد صلاة العيد من كافة المسلمين المتواجدين في دولة النمسا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في النمسا والتعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2022 في النمسا

تعد مناسبة عيد الأضحى المبارك واحدة من أهم المناسبات التي يتم الاحتفال بها في كل عام من جانب المسلمين، وبناء على ما أشارت إليه الجهات الرسمية المسؤولة في دولة النمسا وجميع دول العالم الإسلامي بشكل عام، فمن المقرر أن يحل عيد الأضحى المبارك هذا العام في دولة النمسا يوم السبت الموافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، وهو اليوم الذي يوافق بالميلادي تاريخ 9 من شهر يوليو 2022.

موعد صلاة عيد الاضحى 2022 في فيينا – النمسا

( 05:24 AM )

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في النمسا

ونجد أن هناك حالة من اللهفة والاشتياق الكبير من جانب المسلمين المتواجدين دولة النمسا وكافة الدول الأوروبية بشكل عام، لكي يتم الاحتفال بتلك المناسبة التي تعد واحدة من أهم المناسبات الإسلامية التي تمر على المسلمين بعد عيد الفطر المبارك بحوالي سبعون يوميا تقريبا، وهناك اختلاف كبير في أشكال ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ولعل أبرز أشكال الاحتفال بعيد الأضحى من كل عام هو أداء صلاة عيد الأضحى 2022، فمن المقرر أن يكون موعد أداء صلاة عيد الأضحى 2022 هذا العام في النمسا، في تمام الساعة 5:30 صباحًا وذلك بتوقيت العاصمة فيينا غراتس و لينتس و زالتسبورغ وانسبروك و كلاغنفورت، ونجد ان هناك اختلاف في فروق التوقيت بين المدن، لذلك يكون الموعد مختلف للصلاة في كل مدينة.