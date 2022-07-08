نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكــــم” رابط نتائج مناظرة السيزيام في تونس عبر education.gov.tn موقع وزارة التربية والتعليم التونسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد هذه الساعات اهتمام كبير من جانب كافة تلاميذ السنة السادسة الابتدائي في جميع أنحاء تونس بكافة المدن، وذلك لكي يتم التعرف على موعد نتائج مناظرة السيزيام 2022، وذلك بعد نتائج مناظرة النوفيام واتمام شهادة التعليم الأساسي العام والتقني في تونس بشكل عام، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم التونسية بالإعلان عن تفاصيل الإعلان عن النتائج وكيفية الحصول عليها من قبل الطلاب بسهولة الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اليكم كيفية تسجيل نتائج مناظرة السيزيام 2022 رابط نتائج مناظرة السيزيام في تونس عبر موقع وزارة التربية والتعليم التونسية.

تسجيل نتائج مناظرة السيزيام2022 في تونس

وقد نوهت وزارة التعليم التونسية رسميا أنه من المقرر ان يتم ارسال رسائل قصيرة sms بعد التسجيل على رابط موقع وزارة التربية والتعليم التونسية، والتي يتم ارسالها لمن شارك في امتحان مناظرة الدخول لمدارس التعليم الإعدادية من الطلاب خلال الفترة الأخيرة، ونجد أن هذه الامتحانات يتم تنظيمها في ختام السنة الدراسية للمرحلة الابتدائية العام السادسة في عدة دورات يتم طرحها من قبل الوزارة بناء على بعض الضوابط والإجراءات التي يتم الإعلان عنها، ونجد أن طلاب السنة السادسة ابتدائي قد بدأوا رسميا في التسجيل في رابط نتائج السيزيام 2022 وخصوصا أولياء أمورهم، وذلك بعد المشاركة في امتحانات مناقشة السيزيام لكي يتم تسجيل دخول المرحلة التعليمية الإعدادية بداية من يوم 10 من شهر يونيو 2022 ، وقد نوهت الوزارة انه بعدما يتم اجتياز اختبار مناقشة السيزيوم وتصحيح النتائج والتحقق منها ، سوف يتم الإعلان رسميا عن نتائج اختبار مناقشة على السيزيام.

رابط نتائج مناظرة السيزيام في تونس 2022

وبناء على ما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية في تونس، فقد تم تفعيل موقع التسجيل للإرساليات القصيرة و إرسال النتائج عن طريق رسالة نصية sms إلى رقم محدد للحصول على نتائج امتحان السيزيام 2022، ويمكن ان يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب الكترونيا بسهولة وذلك من خلال زيارة موقع وزارة التربية الوطنية في تونس، من خلال ادخال كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطلاب لكي يتم استخراج النتيجة على الفور.