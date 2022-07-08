نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Italia موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إيطاليا || مواقيت صلاة العيد في روما وميلانو والمدن الإيطالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إيطاليا حيث تزداد معدلات البحث من جانب عدد كبير من المسلمين المتواجدين دولة إيطاليا لكي يتم التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، والتي تعتبر واحدة من أكبر الدول الأوروبية التي تمتلك أعداد كبيرة من المسلمين المتواجدين بها سواء من المواطنين أو المقيمين بها، وتمتلك كذلك عدد كبير من العرب المتواجدين بأراضيها، وفي هذا الإطار يرغب الكثير في التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى التي تعتبر واحدة من أهم الشعائر الهامة في عيد الأضحى التي يحافظ عليها المسلمين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى في إيطاليا 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في إيطاليا

تعد مناسبة عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين في جميع أنحاء العالم، والذي يحل في يوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام والذي يأتي بعد حلول عيد الفطر بمعدل سبعون يوما تقريبا، وقد نوهت بعض الجهات المسؤولة رسميا في إيطاليا عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 والذي يأتي موافق ليوم التاسع من شهر يوليو بالتقويم الميلادي، وذلك ليحل بعد يوم وقفة عرفات التي تأتي في يوم الثامن من شهر يوليو، وهو الموعد المحدد لعيد الأضحى هذا العام في الأمة الإسلامية بشكل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى في إيطاليا 2022

ونجد أن صلاة عيد الأضحى المبارك تعتبر واحدة من أهم الصلوات التي يحرص عليها المسلمين في عيد الأضحى المبارك من كل عام، والتي تأتي ضمن مجموعة من شعائر الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام، وبالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى، فقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في إيطاليا في مختلف المدن الإيطالية بشكل عام، حيث تكون صلاة عيد الأضحى في أول أيام عيد الأضحى والتي تكون بعد شروق الشمس بمعدل ربع ساعة تقريبا، ويتم أداء الصلاة في المساجد المختلفة الموجودة في جميع المدن الإيطالية وكذلك الساحات التي يتم تخصيصها للصلاة بناء على الموعد المحدد والمعتمد رسميا في الجهات المسؤولة والمكلفة في الدولة.