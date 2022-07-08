نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت 1443 كم الساعة العيد الكبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت يعد هو موضوع البحث لعام 2022 وكان ذلك بعد أن قامت دولة الكويت بالإعلان رسميا عن ميعاد أول أيام عيد الأضحى المبارك ليكون هو يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو الموافق العاشر من شهر ذي الحجة ويعد عيد الأضحى من المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في كافة المدن الاسلامية والعربية بشكل عام، حيث أنها من المناسبات التي لها شأن كبير عند المسلمين بصفة عامة ولها العديد من الطقوس التي يقوم بها المسلمين ويتم إحياء ذكراها.

موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت

سيتوافق موعد عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت مع باقي الدول العربية عمومًا حيث تم الإعلان من قبل المسؤولين في دولة الكويت حيث تم الإعلان عن رؤية ثبوت هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الفائت الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو كان هو المتمم لشهر ذي القعدة على أن يكون يوم 30 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1443 هجريًا.

أما عن موعد صلاة العيد في الكويت ستكون بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة ومن المقرر أن تكون الصلاة في تمام الساعة 5:17 دقيقة من صباح يوم السبت القادم بتوقيت عاصمة الكويت على أن تكون الصلاة في المحافظات العربيه الاخرى من بين نفس الموعد وحتى السادسة والثلث صباحًا، لتكون منطقة جنوب السرة من الأماكن الأخيرة التي سيتم إقامة الصلاة بها.

الأماكن المتواجدة لأداء صلاة عيد الأضحى في الكويت

قررت الكويت أن يكون إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد وبعض الأماكن الأخرى المخصصة للصلاة وسيكون هو العيد الاول الذي سيتم أداء صلواتهم في المساجد والمصليات منذ بدء فيروس كورونا المستجد منذ نهاية عام 2019 ميلادي وسيتم فتح تلك الأماكن ليتم اداء صلاة العيد في تلك الاماكن وسط العديد من دعوات المسلمين أن يقوموا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، كما يجب تجنب الازدحام والأمور الأخرى التي تتسبب في انتشار تلك الحاجة وقالت بعض وسائل الإعلام في الكويت أن السلطات قامت بتجهيز أكثر من ألف مسجد في العديد من مناطق الكويت المختلفة.