نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Lebanon موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان بتوقيت بيروت العاصمة || توقيت صلاة العيد في المدن اللبنانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان حيث تزداد مؤشرات البحث من جانب عدد كبير من المواطنين والمقيمين في لبنان في هذا التوقيت التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى هذا العام في لبنان في مختلف المدن 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد حلول عيد الأضحى المبارك الذي يعد واحد من ضمن أهم المناسبات الإسلامية التي يترقبها المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بالكثير من الشوق واللهفة للاحتفال به بالعديد من أشكال الاحتفال، وقد تم الإعلان عن موعد بداية أول أيام عيد الأضحى في لبنان وفي الدول العربية المختلفة وبناء على ذلك يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان في جميع المدن بشكل عام.

موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان

وقد أعلنت الجهات المسؤولة رسميا عن تحديد موعد بداية الشهور الهجرية فلكيا في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، عن موعد بداية عيد الأضحى المبارك بعدما تم تحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة هذا العام 1443، فمن المقرر أن يكون عيد الأضحى هذا العام في يوم التاسع من شهر يوليو 2022، على أن يكون يوم الثامن من الشهر نفسه هو يوم وقفة عرفة، حيث بداية شهر ذي الحجة رسميا في يوم الثلاثين من شهر يونيو، وتعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من أهم المظاهر الخاصة بالاحتفال وشعائر هذه المناسبة الإسلامية التي يهتم بها ويحافظ على أداؤها المسلمين في شتى أنحاء العالم بشكل عام، وبشكل خاص في الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان

ونجد أن موعد صلاة عيد الأضحى يختلف من دولة لدولة أخرى وكذلك يختلف من مدينة لمدينة أخرى داخل نفس الدولة، لذلك فنجد أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى تختلف بين المدن اللبنانية المختلفة في كل عام، وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى الساعة 06:00 بتوقيت بيروت، والتي تكون مباشرة بعد شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى بمعدل ربع ساعة تقريبا، والتي يقبل عليها المسلمين في جميع أنحاء الدولة من خلال المساجد وكذلك الساحات المخصصة للصلاة في كافة المدن التي تقع في لبنان بشكل عام في كل عام في نفس التوقيت.