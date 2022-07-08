نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Qatar موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر || مواقيت صلاة العيد في الدوحة القطرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر فنحن على موعد مع حلول عيد الأضحى المبارك 2022، فنجد أن أبرز ما يهتم به المسلمين في دولة قطر في هذا التوقيت هو التعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى في قطر في مختلف المدن القطرية، حيث تعتبر قطر واحدة من الدول العربية الإسلامية التي تمتلك أعداد كبيرة من المسلمين على أرضها، ونظرا لكون صلاة عيد الأضحى من أهم شعائر الاحتفال بهذه المناسبة بشكلٍ عام، نستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر والتعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى بشكلٍ عام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في قطر

يعتبر عيد الأضحى واحد من ضمن أهم المناسبات الإسلامية التي تحل على المسلمين في كل عام بالكثير من الخير والبركة والرزق، والتي يترقبها المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي بشكل عام في كل عام، حيث يحل عيد الأضحى المبارك في يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، وبالتزامن مع استطلاع خلال شهر ذي الحجة فقد أعلنت الجهات المسؤولة في دولة قطر وفي مختلف الدول الإسلامية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 سوف يكون موافق ليوم التاسع من شهر يوليو 2022، والذي يأتي بعد يوم الثامن من شهر يوليو وهو يوم وقفة عرفات اليوم الذي يترقبه المسلمين والحجاج في كل عام.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 2022

مدينة مواقيت صلاة عيد الأضحى مدينة الدوحة 05:15 صباحا مدينة الوكرة 05:15 صباحا مدينة الريان 05:16 صباحا مدينة أم صلال 05:15 صباحا مدينة الشحانية 05:16 صباحا مدينة الخور 05:15 صباحا مدينة رعية الضعاين 05:15 صباحا مدينة بلدية الشمال 05:15 صباحا

صلاة عيد الأضحى في قطر 2022

نظرا لكون هناك مجموعة من مظاهر وأشكال الاحتفال المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في كل عام في مختلف الدول العربية وفي كافة أنحاء العالم من جانب المسلمين، فنجد أن صلاة الأضحى تعتبر واحدة من أهم هذه الشعائر التي يحافظ عليها المسلمين في كل عام، وقد أكدت الحكومة القطرية رسميا السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى هذا العالم شكلٍ طبيعي من خلال الأماكن المخصصة للصلاة في المساجد والساحات، وذلك بناء على تطبيق مجموعة من الضوابط الاحترازية التي أكدت عليها، ويكون موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الدوحة العاصمة القطرية هذا العام في تمام الساعة 5:15 صباحا بتوقيت العاصمة، وهو الموعد الذي يختلف بين المدن القطرية بناء على فروق التوقيت بينها.