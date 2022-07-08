نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Sudan موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان توقيت صلاة العيد في العاصمة الخرطوم وأم درمان والمدن السودانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان حيث تتصدر محركات البحث في هذا التوقيت عمليات بحث متعددة من جانب المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي للتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، وبشكل خاص في السودان التي تعتبر واحدة من أهم الدول العربية التي تمتلك ملايين المسلمين سواء من المواطنين وكذلك من المقيمين بها، وذلك بالتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك الذي حددته الجهات الرسمية الفلكية المسؤولة في السودان وفي مختلف الدول حول العالم، ونستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان في المدن المختلفة، والتعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى هذا العام 2022.
موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان
وقد اشارت الجهات الرسمية الفلكية في السودان بشأن استطلاع خلال شهر ذي الحجة والذي يتم بناء عليه تحديد موعد اول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام، إلى ان اول ايام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 والذي يوافق يوم الشعار من شهر ذي الحجة، يأتي في يوم التاسع من شهر يوليو هذا العام 2022، والذي يعقب يوم وقفة عرفات التي تحل هذا العام في يوم الثامن من شهر يوليو، وبناء على ذلك يتم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى في مختلف الدول في العالم بناءً على فروق التوقيت بينها.
توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في السودان 2022
تعد صلاة عيد الأضحى المبارك من أهم الثوابت التي يحافظ عليها المسلمين بشكل عام في كل عام، لكونها من أهم الشعائر بشكل عام والتي تمثل أهمية كبيرة في الاحتفال بمثل هذه المناسبة المميزة التي يحتفل بها المسلمين في انتظار كبير من كل عام، وفي دولة السودان العربية الإسلامية فقد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى بناء على فروق التوقيت بين المدن المختلفة، وهي الصلاة التي تأتي بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، في المساجد والأماكن المخصص لأداء الصلاة في كل عام، والتي يمكن أن يتم أداءها حتى آذان الظهر، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرطوم العاصمة السودانية تمام الساعة (05:48 ) وباقي المدن السودانية كالتالي:
|توقيت صلاة العيد 2022 السودان
|
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Sudan موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان توقيت صلاة العيد في العاصمة الخرطوم وأم درمان والمدن السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.