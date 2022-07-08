نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Sudan موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان توقيت صلاة العيد في العاصمة الخرطوم وأم درمان والمدن السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان حيث تتصدر محركات البحث في هذا التوقيت عمليات بحث متعددة من جانب المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي للتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، وبشكل خاص في السودان التي تعتبر واحدة من أهم الدول العربية التي تمتلك ملايين المسلمين سواء من المواطنين وكذلك من المقيمين بها، وذلك بالتزامن مع موعد عيد الأضحى المبارك الذي حددته الجهات الرسمية الفلكية المسؤولة في السودان وفي مختلف الدول حول العالم، ونستعرض الآن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان في المدن المختلفة، والتعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى هذا العام 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في السودان

وقد اشارت الجهات الرسمية الفلكية في السودان بشأن استطلاع خلال شهر ذي الحجة والذي يتم بناء عليه تحديد موعد اول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام، إلى ان اول ايام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022 والذي يوافق يوم الشعار من شهر ذي الحجة، يأتي في يوم التاسع من شهر يوليو هذا العام 2022، والذي يعقب يوم وقفة عرفات التي تحل هذا العام في يوم الثامن من شهر يوليو، وبناء على ذلك يتم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى في مختلف الدول في العالم بناءً على فروق التوقيت بينها.

توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في السودان 2022

تعد صلاة عيد الأضحى المبارك من أهم الثوابت التي يحافظ عليها المسلمين بشكل عام في كل عام، لكونها من أهم الشعائر بشكل عام والتي تمثل أهمية كبيرة في الاحتفال بمثل هذه المناسبة المميزة التي يحتفل بها المسلمين في انتظار كبير من كل عام، وفي دولة السودان العربية الإسلامية فقد تم تحديد موعد أداء صلاة عيد الأضحى بناء على فروق التوقيت بين المدن المختلفة، وهي الصلاة التي تأتي بعد شروق الشمس بمدة تصل إلى ربع ساعة تقريبا، في المساجد والأماكن المخصص لأداء الصلاة في كل عام، والتي يمكن أن يتم أداءها حتى آذان الظهر، ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الخرطوم العاصمة السودانية تمام الساعة (05:48 ) وباقي المدن السودانية كالتالي: