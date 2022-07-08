نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزات جوال iPhone 14 Pro Max 2022 وتوقعات تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزات جوال iPhone 14 Pro Max 2022 ،مع تحول الساعة رسميًا إلى الصيف ، بدأنا في الاقتراب من تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max وبقية تشكيلة iPhone 14، ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالإجاة علي سؤال متى سيتم إطلاق iPhone 14 Pro Max؟ توجه أدناه لمعرفة ما نعرفه حتى الآن .

ميزات iPhone 14 Pro Max

بعد ترقية متواضعة نسبيًا على أساس سنوي مع iPhone 12 إلى iPhone 13 ، نتوقع بعض التغييرات الأكثر أهمية مع iPhone 14 هذا العام. سيأتي أحد أكبر التغييرات في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

هذا العام ، بدلاً من الدرجة الأولى ، نتوقع أن يتميز iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بفتحة ثقب جديدة + فتحة على شكل حبوب منع الحمل. سيؤدي هذا إلى تحرير بعض العقارات الإضافية على الشاشة ، كما ذكرت 9to5Mac حصريًا في وقت سابق من هذا العام.

تشمل الميزات الأخرى المشاع عن iPhone 14 Pro Max ما يلي:

كاميرا أمامية مطورة مع ضبط بؤري تلقائي كاميرا خلفية جديدة تمامًا بدقة 48 ميجابكسل وتسجيل فيديو بدقة 8K شريحة A16 بالداخل خيار لون أرجواني جديد شاشة تعمل دائمًا ، وفقًا لما أوردته 9to5Mac

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max

إذا كانت كل هذه الترقيات المشاع تجعلك متشوقًا للترقية إلى iPhone 14 Pro Max ، فلن تضطر إلى الانتظار لفترة أطول. اعتبارًا من الآن ، من المتوقع أن يكون تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max في وقت ما في سبتمبر.

مع بعض الاستثناءات ، تم الإعلان عن أحدث طرازات iPhone وإصدارها في سبتمبر. تعقد Apple بشكل عام حدثًا خاصًا للإعلان عن طرازات iPhone الجديدة في أول أو ثاني يوم ثلاثاء من شهر سبتمبر. هذا العام ، سيكون ذلك في 6 سبتمبر أو 13 سبتمبر. تبدأ الطلبات المسبقة عادةً يوم الجمعة من ذلك الأسبوع ، يليها إصدار بعد أسبوع واحد.نظرًا لقضايا سلسلة التوريد المستمرة ، هناك دائمًا احتمال أن يتم دفع تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max. في الآونة الأخيرة ، ومع ذلك ، أفاد المحلل الموثوق Ming-Chi Kuo أن تشكيلة iPhone 14 لا تزال في طريقها لإطلاقها وإصدارها في سبتمبر. يقال إن iPhone 14 Pro Max “يتأخر” ، لكن الوضع “تحت السيطرة” وليس من المحتمل حدوث تأخيرات.