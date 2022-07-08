نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات كتابة مشاركة جديدة في بلوجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة للمبتدئين في التدوين نقدم لكم : خطوات كتابة مشاركة جديدة في بلوجر، بالشرح الوافي للمقال في بلوجر وأساسيات هامه.

تعتبر منصة بلوجر من المنصات العريقة والقديمة حيث بدأ مشوارها منفصل عن جوجل، إلى أن أصبحت هي من تزود جوجل بالمواضيع.

خطوات كتابة مشاركة جديدة في بلوجر

بدأت بلوجر منصة للتدوين الشخصي وبشكل مجاني لجميع أنحاء العالم، ويستطيع أي شخص أن يكتب بها على موقع خاص به.

ومع مرور الزمن أصبح هناك ضوابط لنشر المقالات وبما يعرف بالسيو، والسيو أشمل من مجرد كتابة مقال، به هو علم بحد ذاته يُدرس.

والسيو مهم للموقع / المدونة / المتجر، أو أي شيئ يختص بعالم الانترنت وكذلك في اليوتيوب والتطبيقات أيضاً، فهو الركيزة الأولى.

ويجب على أي كاتب أو مدون أن يتعلم تحسين محركات البحث ( السيو ) من أجل أن يتقدم وتظهر كتاباته للعالم.

كيفية كتابة مشاركة في بلوجر

العنوان الرئيسي للمقال ويجب ان يكون بكلمة مفتاحية

المقدمة وهي عبارة عن 25 كلمة 150 حرف وتظهر في وصف المقال أيضاً في بحث جوجل تحت أسم الموقع.

العنوان الفرعي الأول : وهو مهم ومرتبط بالعنوان الرئيسي ومحتوى المقال

كتابة أول فقرة أسفل العنوان الفرعي الأول على أن لا تتعدى 300 كلمة

كل 300 كلمة يجب أن تفصل بعنوان إما فرعي أو ثانوي

في بداية المقال يجب أن نضع رابط مصدر خارجي ذات علاقة بالمقال

أول رابط خارجي يوضع في أول فقرة

أضف رابط خارجي ثاني في الفقرة الثانية

الروابط الخارجية اختار لها الفتح في صفحة جديدة وخيار النوفلو أما الروابط الداخلية فقط اختار الفتح في صفحة جديدة.

أن تضع صور في المقال على الأقل عدد واحد إلى ثلاثة صور

كتابة العنوان والنص البديل في خصائص الصورة من أجل السيو

أن يكون المقال من 600 كلمة من أجل توافق السيو وجوجل أدسنس

أن يكون على الأقل في المقال 3 عناوين فرعية H2

أن يكون هناك عناوين ثانوية H3

الخاتمة وهي مهمة كالمقدمة

كتابة محتوى حصري في المشاركات

كتابة محتوى حصري في مقال بلوجر أو في أي منصة أخرى هو من الأساسيات التي يجب أن تعتمدها من أجل سيو نظيف.

المحتوى هو الملك هذه العبارة التي تعتبر من أهم نصائح جميع خبراء السيو، وبالإتفاق عليها أيضاً، وهو الذي يجعل مقالك يتصدر.

لا يعتبر المحتوى المنسوخ ذو أي قيمة على الإطلاق، بل ضياع للوقت والجهد ولن يظهر على محركات بحث جوجل أبداً.

ومن الممكن أن تقوم بلوجر بمعاقبة من ينسخ المقالات وتوقف له موقعه نهائياً، وهذا يحصل كل يوم مع الذين ينسخون ويلصقون.

حاول بكل جهد أن يكون مقالك حصري، ونعني بحصري بأن تجمع المعلومات من أكثر من مصدر موثوق وتقوم بكتابته بأسلوبك.

مع احترام القواعد في الكتابة وأن لا تكتب مقال موجود على جوجل بالشكل الحرفي، بل ضع بصمتك التي تميزك عن الآخرين.

وسوف تنجح في بناء مدونتك نجاحاً باهراً، لأن الذي يعمل بصدق وبمجهود شخصي سوف يشاهد هذا النجاح على محركات البحث.

كما سوف يكسب المال من إعلانات جوجل أدسنس، وبالتالي أنت في الطريق الصحيح، تعمل بجهد وتربح المال أيضاُ.

جلب الأفكار لمقالات بلوجر

جلب الافكار تحتاج في بداية التدوين إلى مجهود من أجل معرفة كيفية الكتابة والتدوين، ومن ثم تصبح اسهل للمدونين.

الخطوة الأولى هي البداية، من ثم سوف تصبح تكتب بسرعة وبخبرة وبمحتوى حصري مع سيو ممتاز، هذا يعود إلى شغف الكاتب.

الأفكار كثيرة جداً من أجل إختيار إحدى تلك الأفكار التي تحولها بمهارة إلى حروف وكلمات وتضعها على الانترنت ليشاهدها العالم.

ممكن أن تستلهم الأفكار من خلال معرفتك الشخصة لأحد الخبرات التي تمتلكها وتبدأ بالكتابة عنها، وتقسمها إلى أقسام عديدة في مدونتك.

كما يفضل جمع المعلومات من أكثر من مصدر، ثم البدء بكتابة هذه الفكرة على بلوجر من أجل أن ترفعها إلى الانترنت ويشاهدها الجميع.

بالختام، تذكر دائماً أن الأحلام تبدأ بفكرة صغيرة من ثم تكبر، لا تضع العقبات أمامك، اتمنى أن مقال اليوم نال إعجابكم.

نهاية مقال : خطوات كتابة مشاركة جديدة في بلوجر