نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Switzerland موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سويسرا توقيت صلاة العيد الكبير في برن وجنيف والمدن السويسرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سويسرا يهتم المسلمين في مختلف أنحاء العالم في هذا التوقيت بالتعرف على توقيت وموعد صلاة عيد الأضحى 2022 هذا العام، وذلك بالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام من جانب الجهات الرسمية المسؤولة في مختلف الدول الإسلامية بشكل عام، وبشكل خاص يرغب عدد كبير من المسلمين المتواجدين في دولة سويسرا بالتعرف على موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام، وذلك سواء كان من المواطنين المسلمين أو المسلمين المتواجدين بالدولة من مختلف الجنسيات وبشكل خاص العرب، وسوف نستعرض تفاصيل توقيت صلاة عيد الضحى 2022 في سويسرا هذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في سويسرا

وقد شهدت الأيام الأخيرة تحديد الجهات الفلكية العالمية موعد يوم عرفات 2022/1443، والذي يحل هذا العام يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1443، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ 8 يوليو 2022، وهو اليوم الذي يعد من أفضل أيام العام، والذي على صومه أغلبية المسلمين في شتى بقاع الأرض، حيث أن صومه يعادل صيام سنتين في العام السابقة واللاحقة، كما نجد أن هذا اليوم هو الحجاج على جبل عرفات لأداء شعيرة الوقوف بعرفة، حيث أن الحج عرفة، ويحل بعده مباشرة أول أيام عيد الأضحى، فنجد أنه بناء على الحسابات الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في سويسرا هذا إعلان يوافق بالميلادي يوم السبت 9 من شهر يوليو 2022، والذي يقابل بالهجري لتاريخ 10 من شهر ذي الحجة 1443، ومن المقرر أن يحتفل المسلمون بتلك المناسبة الإسلامية العظيمة في سويسرا وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في سويسرا 2022

وبناء على تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى، فنجد أن الجهات الرسمية في دولة سويسرا قد حددت بالفعل موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، وهو الموعد الذي يختلف في جميع المدن الداخلية في الدولة بناء على فروق التوقيت القائمة بين هذه المدن، حيث عادة ما يتم أداء صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس في أول أيام عيد الأضحى بمدة تصل إلى 20 دقيقة تقريبا.