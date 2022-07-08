نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت توقيت صلاة العيد في الفروانية والجهراء والمدن الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت بالتزامن مع تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 2022، فنجد أن أبرز ما يتم البحث عنه في هذا التوقيت من جانب المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي هو التعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، وبشكل خاص في الكويت، والتي تمتلك ملايين المسلمين سواء من المواطنين أو المقيمين بها من الدول العربية والعالم بشكل عام، حيث تعد مناسبة عيد الأضحى واحدة من أهم المناسبات التي ينتظرها المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي في كل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في الكويت هذا العام.

صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في الكويت

عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين في وقت محدد من كل عام، والتي تكون في يوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وتختلف مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى بسب كبير، والتي تكون بدايتها عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الساعات الأولى من اليوم الأول، ومن ثم تتجه الأسر بعد ذلك إلى التنزه والخروج من المنزل لزيارة الأهل والأصدقاء، ونجد أن هناك اختلاف كبير في شعائر عيد الأضحى التي يتم الحرص عليها في كل عام.

دعاء عيد الاضحى مكتوب

أللهم واجعلني من أهل التوحيد والايمان بك ، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين

يا رب يا رب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام ، صل على محمد وآله، واستجب لي جميع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وأورده وقدره واقضه وأمضى، وخر لي فيما تقضي منه، وبارك لي في ذلك وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين .

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالخطوات

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

ونجد أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام يصادف يوم العاشر من شهر ذي الحجة 1443، والذي يصادف يوم التاسع من شهر يوليو العام الجاري، ونجد أن موعد الصلاة يتم تحديده بناء على الجهات الرسمية التي تعلن ذلك داخل دولة الكويت، فنجد أن هناك اختلاف في موعد الصلاة في المدن المختلفة بناء على فروق التوقيت بينها، وقت صلاة عيد الأضحى في الكويت 2022:-