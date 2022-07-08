نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي يعلن عن مواعيد الدوام في عيد الأضحى والفروع المناوبة في العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص البنك المركزي في السابق على القيام بعرض المواعيد الرسمية الخاصة بإجازة عيد الأضحى للقطاع المصرفي، وعمل على التوضيح بعض النقاط الهامة للمناطق التي يوجد بها كثافة عالية من السكان، بالأخص مكة المكرمة والمدينة المنورة والعديد من هذه المناطق التي تقام بها شعائر الحج، وإليك الآن مواعيد الدوام الرسمية لبعض بنوك الراجحي خلال العيد تعرف عليها عبر هذه النقاط.

فروع بنك الراجحي المفتوحة في عيد الأضحى

بما أن بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة داخل المملكة العربية السعودية وبعض البلاد العربية والأجنبية الأخرى، فهناك عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة حريصين على القيام بوضع الأموال الخاصة بهم في خزائنهم، وإليك الآن فروع بنك الراجحي التي ستناوب رغم إجازة العيد، وتعرف عليها بالكامل خلال الفقرة التالية.

مواعيد الدوام في عيد الأضحى 1443

أصدر بنك الراجحي بيان عن أسماء الفروع التي ستناوب خلال عيد الأضحى، والتي ستعمل على تقديم جميع الخدمات البنكية رغم العطلة التي قام البنك المركزي بالإعلان عنها، بحيث ستكون المواعيد الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، وهذه المواعيد رسمية على جميع أيام الأسبوع أو أيام الإجازة عدى أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت، الموافقان يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

الفروع المناوبة في عبد الأضحى

توجد بعض الفروع التي ستعمل على تقديم الخدمة لجميع عملائها في شتى أرجاء المملكة العربية السعودية خلال إجازة العيد، وتعرف على الفروع الآن عبر النقاط التالية:

فروع المنطقة الوسطى

العقيق.

المنضور.

حي شبرا.

مطار الملك خالد الصالة الخامسة.

حي السلام.

طريق الدمام.

السلى.

فروع المنطقة الغربية

شارع الأمير عبد المجيد.

مطار الأمير محمد.

مطار الطائف.

حي شهار.

السامر.

مطار الملك عبد العزيز.

حي الرحيلي.

ينبع.

السليمانية.

الأمير سلطان.

باب العنبرية.

فروع المنطقة الشرقية والشمالية

العقربية

الفيصلية الدمام

المروج.

عقارية حفر الباطن.

جسر منفذ البطحاء.

حالة عمار.

مطار الملك فهد.

الحديثة.

جسر الملك فهد.

سلوى.

فروع منطقة القصيم والحائل

الزلفي.

المعارض.

الجهيمية.

الحزم.

رفحاء.

سماح.

فروع المنطقة الجنوبية