نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك في المقال التالي
عمر شويل - جدة لنتعرف اولا على قوالب المدونة قبل الإجابة عن سؤال كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك.
، فيعرف القالب أيضًا أنه السمة هو لبنة الأساس لبناء مدونات مدونة أو وردبريس إنه بمثابة النمط التأسيسي الذي يتم من خلاله إنشاء جميع علامات HTML الخاصة بالمدون وجميع الرموز والأكواد الرئيسية الأخرى اللازمة لإنشاء مدونة وتشغيلها على منصة الوردبريس أو بلوجسبوت، والتي سيتم من خلالها إدخال جميع التصاميم والإضافات التي تحتاجها لتظهر مدونتك بالمظهر الذي تريده حيث يتم الاعتماد عليها لإدخال كود منشورات المدونة أو الصفحات أو الشريط الجانبي أو التذييل أو العنوان أو في أي مكان داخل مدونة مدونة الخاصة بك.
أنواع القوالب الخاصة بالمدونة
قبل التطرق إلى كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك، علينا معرفة أن هناك نوعان من القوالب التي يمكنك استخدامها لتصميم مدونتك:
قوالب مدونة البدائية
السمة الرسمية المتاحة (مجانًا) من طرف مدونة لجميع مستخدمي منصة الوردبريس أو البلوجسبوت، تم تصميم قوالب مدونة البدائية بواسطة مطوري Google والتي غالبًا ما تحتوي على ملفات مسجلة ببراءة اختراع وعلامات تجارية وشعارات مملوكة لشركة Google ولا يجوز إزالتها بواسطة الأفراد الذين اختاروا استخدام النموذج الرسمي دون انتهاك بعض القوانين أو المطالبات
قوالب مدونة مخصصة
يمكنك اختيار تعديل وتخصيص المظهر الرسمي حسب رغبتك أو إلى الحد المقبول قانونًا؛ ولكن لا يجوز لك إزالة أو تغيير مستند ملكية معين مثل الشعارات والعلامات التجارية لأن هذا غير مسموح به قانونا وبفعلك ذلك أنت تنتهك اتفاقية الاستخدام التي وافقت عليها عند تسجيلك على منصة مدونة وبهذا لن تقبل مدونتك عند أدسنس ولو كنت تستقبل مليون زيارة في الأسبوع.
على الرغم من أنه يمكنك اختيار تعديل وتخصيص المظهر الرسمي حسب رغبتك أو إلى الحد المقبول قانونًا؛ ولكن لا يجوز لك إزالة أو تغيير مستند ملكية معين مثل الشعارات والعلامات التجارية لأن هذا غير مسموح به قانونا وبفعلك ذلك أنت تنتهك اتفاقية الاستخدام التي وافقت عليها عند تسجيلك على منصة مدونة وبهذا لن تقبل مدونتك عند أدسنس ولو كنت تستقبل مليون زيارة في الأسبوع.
ناحية أخرى، هناك قوالب مدونة مخصصة تم تطويرها بواسطة مطورين فرديين أو شركات البرمجة. وفي في هذا النوع نجد قوالب مدفوعة تحتاج لدفع ثمنها وشرائها من الشخص أو الشركة التي قامت بتطويرها حتى تتمكن من استخدامها دون حقوق ويمكنك إزالة جميع العلامات التجارية المرفوقة معه. كما هناك قوالب مخصصة يعرضها أصحابها مجانا لأسباب إشهارية أو خيرية لمساعدة المدونين المبتدئين الذين لا يملكون ثمن شراء قالب.
كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك
هناك الكثير من الفوائد التي ستنعم بها عند اختيار قالب مدونة جيد. يمكن أن يساعدك المظهر الجيد في تحسين قابلية قراءة مدونتك، ويتيح لك تخصيص مدونتك بالطريقة التي تريدها، ولا يلزمك لمس سطر واحد من الكود الذي تم برمجته به.
تحقق من هذه النصائح التي ستساعدك في اختيار قالب مدونة المناسب لمدونتك، النصائح الآتية:
- حدد هدف مدونتك
يعتبر أول شيء يستطيع الإجابة على سؤال كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك، فعليك القيام بالتفكير في ما تحاول مدونتك تحقيقه بالضبط. ما هو هدفها؟ لأن هذا سيكون له تأثير كبير عند اختيار قالب مدونة الخاص بك.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد بدء مدونة تقليدية، فسترغب في اختيار مظهر يتيح لك عرض مشاركات مدونتك في المقدمة والوسط. أما إذا كنت ترغب في بدء متجر عبر الإنترنت، فسترغب في اختيار مظهر يناسب ذلك وقالب آخر مناسب لهذا الهدف.
غالبا ما يعتبر العثور على مظهر يحتوي على الميزات المضمنة التي تحتاجها لهدفك وفي نفس الوقت جميل المظهر أمرًا مِثَالِيًّا. حيث من الضروري تحقيق التوازن بين تصميم وأداء مدونتك. كما تعتبر المدونة الجميلة التي لا تقوم بتحويل الزيارات إلى دولارات إهدارًا للجهد والوقت، وعادة ما يؤثر القالب الذي يركز على الوظيفة بشكل سلبي على مظهرها.
لذلك قبل اختيار قالب مدونتك يجب عليك أن تعرف:
- ما نوع هذه المدونة – هل ستكون مدونتك في الغالب قائمة على النص أم سيكون هناك بودكاست وجميع أنواع المحتوى الأخرى؟
- ما هو النيتش الذي ستدون فيه – في بعض النيتشات يتم استخدام بعض القوالب والإضافات التي تبدو بطريقة معينة، بينما يتطلب البعض الآخر مظهرًا مختلفًا تمامًا.
- ما هو الهدف من مدونتك – هل تحاول مدونتك كسب المال من خلال برامج التسويق بالعمولة أم أنها تعمل على زيادة الوعي بمؤسسة خيرية؟ اعتمادًا على إجابتك، سيحتاج قالبك إلى أشياء مختلفة.
- تحقق من توافقه مع المتصفحات
القراء يستخدمون متصفحات مختلفة. قد يعمل المظهر بشكل جيد مع متصفح، لكن هذا لا يعني أنه يعمل مع متصفح القراء. تحتاج إلى التحقق من توافق المتصفح قبل أن تقرر القالب الذي ستختاره.
يختبر معظم مطوري قوالب Blogger توافق المتصفح باستخدام أدوات مختلفة، لكن الكثير منهم لا يفعل ذلك. لنفترض أنهم لم يذكروا توافق المتصفح على موقعهم على الويب. في هذه الحالة، يمكنك إجراء اختبار أساسي بنفسك عن طريق تجربة السمة على متصفحات مختلفة مثل Chrome و Firefox و Safari و Internet Explorer وما إلى ذلك.
إذا كان المظهر الذي تختاره يعمل بشكل جيد مع جميع المتصفحات، فقد وجدت لنفسك فائزًا.
- تحقق من سرعة القالب
عندما تبحث عن قالب مدونة فإن أحد الأشياء الأساسية هو التأكد من أنها لا تبطئ مدونتك نظرًا لطريقة ترميزها.
يتم ترميز بعض قوالب مدونة بطريقة تسمح لها بالتحميل بسلاسة وبأقل عدد من الطلبات والتأخيرات. لسوء الحظ، يستخدم الآخرون تصميمات ثقيلة الصور وجميع أنواع طلبات التعليمات البرمجية والبرامج النصية التي تبطئ مدونتك.
شيء واحد يمكنك القيام به هو إجراء اختبار للعرض التوضيحي أو المعاينة للقالب (تحتوي جميع القوالب تقريبًا على هذه الخاصية) على الموقع وعندما تحصل على النتائج، يمكنك الاطلاع على جميع التفاصيل ومعرفة عدد الطلبات السيئة والرموز الضعيفة وما إلى ذلك، التي يمكنك العثور عليها وتغييرها في كود القالب.
في بعض الأحيان، يمكن إصلاح هذه الأشياء إذا وجدت مظهرًا جيدًا حَقًّا يعجبك، ولكن أحيانًا يكون مزعجًا للغاية، ومن الأفضل العثور على مظهر جيد التكويد منذ البداية.
- أبقية بسيط
تأتي العديد من قوالب مدونة بالعديد من الألوان والميزات والتخطيطات وحتى الصور المتحركة البراقة. قد تعتقد أنك قد تحتاج إلى كل هذه الأشياء، لكنك في الواقع لست بحاجة إليها. تذكر دائمًا أنك تصمم موقع الويب الخاص بك لقرائك. يجب أن يسهل قالبك عليهم التنقل عبر موقع الويب الخاص بك.
إذا كان القالب مكتظاً للغاية، فقد يتسبب في إرباك القراء وتشتيت انتباههم وسيغادرون موقعك على الويب دون التحقق مما لديك لتقدمه.
- ضع قائمة بالإضافات التي تحتاجها
الشيء التالي الذي عليك القيام به هو إعداد قائمة بالوظائف التي تحتاجها لمدونتك. لست بحاجة إلى التفكير في كل شيء، ولكن من الجيد أن يكون لديك نوع من الأفكار.
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