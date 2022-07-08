نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لنتعرف اولا على قوالب المدونة قبل الإجابة عن سؤال كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك.

، فيعرف القالب أيضًا أنه السمة هو لبنة الأساس لبناء مدونات مدونة أو وردبريس إنه بمثابة النمط التأسيسي الذي يتم من خلاله إنشاء جميع علامات HTML الخاصة بالمدون وجميع الرموز والأكواد الرئيسية الأخرى اللازمة لإنشاء مدونة وتشغيلها على منصة الوردبريس أو بلوجسبوت، والتي سيتم من خلالها إدخال جميع التصاميم والإضافات التي تحتاجها لتظهر مدونتك بالمظهر الذي تريده حيث يتم الاعتماد عليها لإدخال كود منشورات المدونة أو الصفحات أو الشريط الجانبي أو التذييل أو العنوان أو في أي مكان داخل مدونة مدونة الخاصة بك.

أنواع القوالب الخاصة بالمدونة

قبل التطرق إلى كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك، علينا معرفة أن هناك نوعان من القوالب التي يمكنك استخدامها لتصميم مدونتك:

قوالب مدونة البدائية

السمة الرسمية المتاحة (مجانًا) من طرف مدونة لجميع مستخدمي منصة الوردبريس أو البلوجسبوت، تم تصميم قوالب مدونة البدائية بواسطة مطوري Google والتي غالبًا ما تحتوي على ملفات مسجلة ببراءة اختراع وعلامات تجارية وشعارات مملوكة لشركة Google ولا يجوز إزالتها بواسطة الأفراد الذين اختاروا استخدام النموذج الرسمي دون انتهاك بعض القوانين أو المطالبات

قوالب مدونة مخصصة

يمكنك اختيار تعديل وتخصيص المظهر الرسمي حسب رغبتك أو إلى الحد المقبول قانونًا؛ ولكن لا يجوز لك إزالة أو تغيير مستند ملكية معين مثل الشعارات والعلامات التجارية لأن هذا غير مسموح به قانونا وبفعلك ذلك أنت تنتهك اتفاقية الاستخدام التي وافقت عليها عند تسجيلك على منصة مدونة وبهذا لن تقبل مدونتك عند أدسنس ولو كنت تستقبل مليون زيارة في الأسبوع.

على الرغم من أنه يمكنك اختيار تعديل وتخصيص المظهر الرسمي حسب رغبتك أو إلى الحد المقبول قانونًا؛ ولكن لا يجوز لك إزالة أو تغيير مستند ملكية معين مثل الشعارات والعلامات التجارية لأن هذا غير مسموح به قانونا وبفعلك ذلك أنت تنتهك اتفاقية الاستخدام التي وافقت عليها عند تسجيلك على منصة مدونة وبهذا لن تقبل مدونتك عند أدسنس ولو كنت تستقبل مليون زيارة في الأسبوع.

ناحية أخرى، هناك قوالب مدونة مخصصة تم تطويرها بواسطة مطورين فرديين أو شركات البرمجة. وفي في هذا النوع نجد قوالب مدفوعة تحتاج لدفع ثمنها وشرائها من الشخص أو الشركة التي قامت بتطويرها حتى تتمكن من استخدامها دون حقوق ويمكنك إزالة جميع العلامات التجارية المرفوقة معه. كما هناك قوالب مخصصة يعرضها أصحابها مجانا لأسباب إشهارية أو خيرية لمساعدة المدونين المبتدئين الذين لا يملكون ثمن شراء قالب.

كيفية اختيار قالب مناسب لمدونتك

هناك الكثير من الفوائد التي ستنعم بها عند اختيار قالب مدونة جيد. يمكن أن يساعدك المظهر الجيد في تحسين قابلية قراءة مدونتك، ويتيح لك تخصيص مدونتك بالطريقة التي تريدها، ولا يلزمك لمس سطر واحد من الكود الذي تم برمجته به.

تحقق من هذه النصائح التي ستساعدك في اختيار قالب مدونة المناسب لمدونتك، النصائح الآتية: