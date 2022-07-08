نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى السعودية 1443 مع أجمل رسائل وكلمات مؤثرة تهنئة عيد الاضحى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى السعودية 1443 الذي يبحث كثير من الناس عنه في الفترة الحالية، فلم يعد يفصلنا عن صلاة العيد سوى ساعات قليلة، ولأن صلاة العيد سنة مؤكدة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه نجد أن معظم المسلمون حريصون على أدائها، إحياء لسنته الخالدة، وتمثل الشعائر الدينية وصوت تكبيرات العيد التي تملأ الأرجاء فرحة كبيرة عند المسلمين، كما يسارعون أيضاً بتبادل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك تعبيراً عن سرورهم وسعادتهم بقدوم هذه المناسبة الكريمة التي لا تحل بنا غير مرة واحدة في كل عام هجري، وتكون في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وإليكم كل ما يتعلق بهذا الأمر فتابعوا لتعرفوا معلومات أكثر.

موعد صلاة عيد الأضحى السعودية 1443

قامت البحوث الفلكية السعودية بالإعلان في الساعات القليلة الماضية عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2022، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة الشهير باسم تويتر، فقد كان يوم الخميس 30 يونيو هو أول أيام شهر ذو الحجة، وبهذا يكون يوم غد الموافق يوم التاسع من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1443، وبخصوص موعد صلاة العيد فسيكون بعد شروق الشمس غد بفترة زمنية تتراوح بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وجدير بالذكر أن توقيت الصلاة يختلف من مدينة إلى أخرى.

عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022

يحرص المعارف والأهل والأصدقاء في مثل هذه المناسبة السعيدة على تبادل عبارات التهنئة تعبيراً عن المحبة والتقدير المتبادل بينهم، وإليك بعض الرسائل والعبارات التي يمكنك تهنئة من حولك من خلالها: