نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الكهرباء السعودية” تعرف علي عقوبة عدم سداد فواتير الكهرباء وتجاوزها 1000 ريال سعودي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت شركة الكهرباء السعودية رسميا عن التفاصيل التي جاءت تخص الإعلان الذي تضمن أنه تم التصديق على البيان الرسمي الذي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والذي جاء يتضمن العقوبات التي يتم فرضها في حالة عدم سداد فواتير الكهرباء من قبل المستفيدين، وهو الاعلان الذي قد جاء من خلال الصفحة الرسمية عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وقد جاء ذلك في ضوء الكثير من التساؤلات التي يتم طرحها من قبل المواطنين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته الكهرباء السعودية في هذا الصدد.

الكهرباء السعودية توضح عقوبة عدم سداد فواتير الكهرباء وتجاوزها 1000 ريال سعودي

وقد اعلنت شركة الكهرباء السعودية من خلال هذا التنويه تحذيرات شديدة من صدور قانون العقوبات الخاص بـ فصل التيار الكهربائي، والذي يتم تطبيقه في حالة التأخر في سداد فواتير الكهرباء، فنجد أن هذه الغرامة يتم تحديدها في تأخير سداد فاتورة الكهرباء السعودية، حيث يتم فرض عقوبة على المستخدمين وذلك إذا تجاوزت فواتير الكهرباء غير المُسددة أكثر من 1000 ريال سعودي.

غرامة التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء السعودية التي تجاوزت الفواتير 1000 ريال سعودي

وبناء على ما صرحت عنه شركة الكهرباء السعودية، فقد أكدت على أنه قد تم الإعلان بأنه سوف يتم تطبيق غرامة عدم سداد فواتير الكهرباء، وذلك بشأن عقوبة المُستهلك إذا تجاوزت فواتير الكهرباء غير المُسددة أكثر من 1,000 ريال سعودي، وتتمثل تلك العقوبات التي تم تحديدها فيما يلي.