نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب في مصرف الراجحي عن طريق الجوال في 3 دقائق فقط ||شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على تفاصيل الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي السعودي، حيث يعد بنك الراجحي السعودي من أهم المؤسسات المصرفية التي تقدم أشكال الدعم المختلفة للمواطنين بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلن عنه بنك الراجحي من حيث شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك الراجحي وكيفية التسجيل 1443.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي السعودي 1443

وقد حدد بنك الراجحي السعودي مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم الخاص بالتمويل الشخصي، والتي قد جاءت على النحو التالي.

من الضروري يكون سن الشخص المتقدم ما بين 25-65 سنة.

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالمتقدم لا يقل عن ألفي ريال سعودي، للقدرة على سداد القرض.

كما اكد البنك أنه في حالة الحصول على التمويل المشترك لابد أن تكون قيمة الدخل للعميل الحد الأدنى الخاص بها على نحو عشرة آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أنه يجب أن يقر العميل بأنه سوق يلتزم رسميا بتسديد للأقساط بالتمويل في المواعيد التي يحددها مع البنك.

كما يجب أن يكون الشخص المقترض يعمل في أحد الجهات التي يعتمدها المصرف.

أن يحصل المتقدم على الموافقة من مصرف الراجحي من أجل الحصول على القرض.

كيفية التقديم على القرض الشخصي من بنك الراجحي 1443

ويمكن ان يتم تقديم طلب الكتروني للحصول على القرض الشخصي من بنك الراجحي السعودي، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يجب أن يدخل العميل الراغب في الحصول على القرض مباشرك إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي .

. ومن ثم يتم اختيار الضغط على تبويب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ثم يتم اختيارأيقونة الخدمة المصرفية الشخصية.